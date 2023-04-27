Участники познакомятся с юридическими аспектами управления и охраны творческих продуктов и освоят принципы монетизации интеллектуальной собственности.

Для столичных топ-менеджеров, работающих в сфере креативной индустрии, создали новый бесплатный образовательный проект «ПРО.Креатус». Первый поток обучения начнется 13 мая.

«Четверть всего креативного бизнеса России находится в Москве. Все эти предприниматели уже вносят большой вклад в столичную экономику, однако для ее дальнейшего развития необходимо повышение квалификации кадров, развитие управленческих компетенций у творческих специалистов и формирование новых коллабораций, например между производителями фильмов и музыкантами. Этой цели и позволит достичь проект “ПРО.Креатус”», — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На обучение приглашают представителей руководящего состава компаний: директоров, их заместителей и руководителей направлений в сфере исполнительских искусств, музыки, кино и анимации, телерадиовещания, в издательской деятельности и новых медиа, в сфере разработки программного обеспечения и компьютерных игр, в рекламе, архитектуре, моде и дизайне.

Участники узнают, как оптимизировать управленческую деятельность, познакомятся с юридическими аспектами управления и охраны продуктов и освоят гибкие навыки для более успешного ведения проектов. Внимание также уделят монетизации интеллектуальной собственности. Кроме того, слушатели смогут стать частью нового бизнес-сообщества, которое поможет в решении задач творческой экономики столицы.

Программа курса рассчитана на пять недель. Занятия будут проходить очно каждую субботу в центре Москвы. Ведущие эксперты и действующие юристы в сфере интеллектуальной собственности расскажут слушателям об интеллектуальной собственности как инструменте повышения дохода компании, о коллективном и об индивидуальном управлении авторскими и смежными правами, об иерархии правовых норм в креативных индустриях, о выборе оптимальной модели охраны креативного продукта и так далее. Эти и другие правовые аспекты ведения креативного бизнеса разберут на реальных кейсах из практики.

«“ПРО.Креатус”» — это не просто бизнес-клуб, это образовательное сообщество, участники которого смогут повысить квалификацию, познакомиться с другими участниками рынка и начать сотрудничество. Также мы планируем организовать для наших слушателей экспертное сопровождение сделок, связанных с оборотом прав на результаты интеллектуальной деятельности, в течение 11 месяцев после проведения программы», — сказала Екатерина Чуковская, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Дополнительная информация

«ПРО.Креатус» создан Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Он стал продолжением образовательного проекта «Креатус» — первой школы интеллектуального права для творческих предпринимателей столицы в форматах онлайн и офлайн. Ее окончили в прошлом году более 600 предпринимателей. Они получили системные знания о том, как интеллектуальное право раскрывается в различных креативных индустриях, а также новые навыки для развития бизнеса и реализации своих проектов.

Агентство креативных индустрий создано в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Его основные задачи — формирование положительного имиджа Москвы и позиционирование города как международного творческого центра. Агентство поддерживает всех столичных представителей креативного предпринимательства.

Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP создан в 2019 году. Учредителями выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) и международный сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n"RIS. Миссия Digital IP — подготовка профессионалов новой формации, востребованных в современных условиях, когда многие сферы деятельности во многом переместились в виртуальную среду и создают ее не только IT-специалисты.

Digital IP в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки предлагает представителям разных профессий узнать больше о правовом регулировании и тенденциях развития института интеллектуальной собственности и связанных с ним отраслей, о новых инструментах и сервисах учета, охраны, распоряжения, управления и защиты нематериальных активов, о регуляторных, технических и этических аспектах таких современных реалий, как искусственный интеллект, BigData, LegalTech, FinTech, об их влиянии на все сферы бизнеса и жизни общества.