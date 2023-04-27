На платформе сделановмоскве.рф открылся каталог с одеждой, обувью и аксессуарами российских дизайнеров, принимающих участие в маркетах Московской недели моды. Разместить свои товары на онлайн-витрине смогут все заинтересованные бренды.

До начала работы маркетов, которые будут открыты 28-30 апреля на отдельных площадках в торговых центрах столицы, российским дизайнерам предоставлена возможность дополнительно представить свою продукцию онлайн с помощью портала «Сделано в Москве». Это даст возможность потенциально заинтересованной аудитории заранее ознакомиться с широким спектром товаров, которые они смогут затем приобрести в физических точках: ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!», ТРК «VEGAS Крокус Сити».

«Российские дизайнеры проявили большой интерес к участию в маркетах Московской недели моды. Чтобы бренды со всей России смогли представить товары не только в офлайн-точках, но и онлайн, мы предоставили возможность размещения их продукции в отдельном каталоге на портале “Сделано в Москве”. Так, с дизайнерскими брендами можно будет познакомиться дистанционно и до открытия маркетов в торговых центрах города», – рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Внести информацию в каталог могут все зарегистрированные участники проекта из 96 городов России. География брендов охватывает разные регионы России от Республики Саха (Якутия) и Калининградской области до Приморского и Краснодарского краев. Наибольшее количество заявок на участие в маркетах пришло из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

Программа «Сделано в Москве» поддерживает локальные бренды и предлагает инструменты продвижения товаров московских предпринимателей, одним из которых является портал сделановмоскве.рф. Сейчас на онлайн-платформе представлено более 1800 столичных компаний и 10 тысяч единиц продукции.