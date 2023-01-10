Московский коктейльный бар The Nest выпустил коллаборацию с ювелирным брендом Lav’z. Вместе они разработали яркую коллекцию украшений Glacier.

В нее вошли каффы и кликеры с разноцветными камнями, которые переливаются на свету. Украшения выполнены из серебра и 18-каратного золота и представлены в трех цветах: розовом, зеленом и лиловом.

По мотивам украшений были созданы и коктейли бара The Nest. В зеленом напитке за цвет отвечает эстрагон, за аромат — пало санто, а за крепость — бодрящий джин. В нежно-розовом коктейле кордиал из саган дайля смешивается с водой личи и персиковым аперитивом. В лиловом — клюквенная водка образует идеальный дуэт с кордиалом из мирта и шалфея.