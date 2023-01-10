Совместный проект Befree и художницы Маргариты Смагиной состоялся в Армении. Новая капсульная коллекция представлена на фоне живописных пейзажей. Авторы стремятся стереть тонкую грань между искусством и миром моды. Коллекция включает элементы многослойности, модного цитирования. Авторы отмечают, что можно надеть все элементы сразу: водолазку под футболку, сверху — джинсовую куртку и яркий пуховик.

Съемочная команда приехала в Армению из самых разных точек: из России, Грузии, моделей привезли из Парижа и Антверпена.

Главной героиней съёмки стала дизайнер и актриса Ульяна Добровская. В прошлом году студентка Антверпенской Королевской Академии изящных искусств выпустила свою первую фэшн-коллекцию, показ которой проходил в здании отреставрированного речного вокзала в Москве. Коллекция собрала положительные отзывы критиков.