17 октября стартует выставка selections by open sklad [S’], новый b2b аутлет для ритейлеров одежды, ориентированный на задачи подсортировки коллекциями одежды и аксессуаров в середине сезона и в преддверии зимних каникул.

Согласно концепции проекта бренды смогут презентовать специальные линии holiday и resort, регулярные капсульные коллекции и остатки сезонного ассортимента в режиме свободного склада. Задача новой бизнес-площадки – обеспечить качественное предложение для байеров российского ритейла, предполагающее оперативные поставки или моментальную отгрузку.

Бизнес-программа выставки включит два направления: специализированные воркшопы selected workshops и площадку экспресс-консультирования по вопросам развития и продвижения бизнеса selected consulting.

В расписание воркшопов 17 и 18 октября войдут четыре встречи с экспертами Fashion Consulting Group - Марией Щенниковой (тема - тренды FW23/24), Ириной Дорогань (тема - диджитал-инструменты бизнеса), Виктором Малыгиным (тема - ассортиментная матрица) и Катериной Дивеевой (тема - работа в Telegram). Воркшопы 19 сентября будут посвящены работе ритейла с консультантами по стилю: ведущие преподаватели Высшей школы стилистики Инесса Трубецкова и Рибера Делаварес поделятся актуальными примерами того, как штатные и независимые стилисты помогают бутикам повышать лояльность покупателей и продажи. Кроме того, 18 октября платформа “Россия шьет” представит победителей Всероссийского конкурса дизайнеров одежды “Мода России” и проект поддержки дизайнеров по созданию и развитию брендов – от эскиза до производства коллекции.

Местом притяжения посетителей selections by open sklad [S’] станет пространство selected consulting, где каждый сможет получить экспресс консультацию от экспертов по развитию бизнеса и стратегиям продвижения, в числе которых: ведущий консультант Fashion Consulting Group Виктор Малыгин, соучредитель Академии fashion-маркетинга Сергей Пищук, директор Ассоциации РАФИ Виктория Криворучко, основатель и генеральный директор Высшей школы стилистики Иван Гулиенко, а также ведущие консультанты коммуникативно-образовательного центра ЕАЛгрупп Диана Косаткова и Карина Лугачева.