В новом сезоне «Снежная Королева» поднимает тему идеальной базы для городских будней, которая поддерживает актуальное для бренда направление на разумное потребление и любовь к натуральным материалам. Широкая линейка повседневной одежды для мужчин и женщин делится на несколько ключевых направлений: relax office, denim, hippie chic, party spirit и resort и позволяет сочетать все вещи между собой, собирая идеальную капсулу в зависимости от предпочтений и образа жизни.

Основа коллекции – платья и костюмы из натуральных материалов и широкая линейка денима, включающая в себя 12 модных посадок джинсов, шорты и куртки разных силуэтов. Для предстоящих отпусков – модели с трендовыми флористическими и тропическими принтами: брючные костюмы в пижамном стиле, кроп-топы с кюлотами и платья.

Предпочтение отдаётся натуральным материалам, идеально отражающим высокие требования бренда к качеству и комфорту: хлопок, вискоза, лён, шелковые фактуры и твид.

В категории верхней одежды стоит отметить плащи из текстиля и рубашки и куртки из натуральной кожи. Идеальный крой, широкая цветовая палитра от ментоловых и пудровых оттенков до ярких цветовых решений, минималистичные модели со сложными дизайнерскими решениями актуальных форм, шнуровки, молнии и бахрома – удачно дополняют все смысловые линии коллекции.



Дополнить образы можно объемными сумками из рафии и канваса, аксессуарами минималистичных форм или, наоборот, сумками-макраме, гармонично разбавляющими каждую из линий коллекции и позволяющими формировать законченный летний гардероб под любую из задач.

Цветовая палитра коллекции движется от сдержанных бежевых, нежно-розовых и ментоловых оттенков к более глубоким бордовым и черным. Отдельное внимание отдаётся сложным и авторским принтам, также сочным жизнерадостным оттенкам.