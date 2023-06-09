Новая экологичная коллекция линии VIKA 2.0 бренда Vika Gazinskaya пояивлась на онлайн-платформе Lamoda. Линия дизайнера Вики Газинской, созданная в соответствии с принципами устойчивого развития, является частью раздела Lamoda planet, в котором собраны экологичные, этичные, инклюзивные и благотворительные товары.

В коллекцию вошли платья из органического хлопка, джинсы клеш из переработанного хлопка, а также топы, шорты, юбки и брюки. Каждое изделие как минимум на 50% состоит из органического хлопка, сертифицированного GOTS (The Global Organic Textile Standard). Это подтверждает, что хлопок был выращен по стандартам органического земледелия — без применения токсичных пестицидов и удобрений, а также был окрашен безопасными красителями.

«Деньги дают многое, но, увы, не возможность купить чистый воздух и воду. Стоит, на мой взгляд, начать отдавать долги планете Земля и ее будущим поколениям. Лично для себя я выбираю заниматься тем, что приносит пользу нашей планете», — говорит Вика Газинская в своем манифесте VIKA 2.0.

Все изделия VIKA 2.0 выпускаются из переработанных и экологически чистых материалов, таких как: переработанные полиэстер, шерсть и хлопок; натуральные ткани, произведенные из 100% древесины, тенсель и лиоцелл; экошелк и экохлопок, а также переработанный пластик, выловленный из морей и океанов.