Бренд Gloria Jeans запустил летнюю кампанию, съемки которой прошли Кейптауне, ЮАР. Посыл рекламных роликов — «Экспериментируй: носи где хочешь и как хочешь» — отражает философию бренда — «мода для настоящей жизни, которая дарит ощущение свободы в каждом моменте, кем бы вы ни были и чем бы ни занимались».

Новая летняя коллекция Gloria Jeans включает широкую линейку премиального денима с классическими и ультрамодными парашютами, карпентерами и карго на низкой посадке, классические льняные блейзеры, свободные шорты и рубашки из премиального хлопка, модели из цветного денима, асимметричные скорты, принтованные боди, силуэтные платья из фактурного трикотажа, а также линейку купальников и аксессуаров.

«Gloria Jeans – бренд с более чем 40-летней историей. Наш продукт активно меняется, и это требует обновления всех коммуникаций бренда. Новая летняя имиджевая кампания – это новый взгляд на креатив, который при этом в полной мере, как и продуктовые креативы, отражает преимущества нашего продукта: качество и инновации, широкую линейку летней коллекции и премиального денима, – рассказала Елена Алексеева, старший вице-президент Gloria Jeans по маркетингу и развитию цифровых технологий. – Имиджевые ролики – это всегда, в первую очередь, про ассоциацию покупателя с героями ролика. Девушки и парни GJ – свободные, активные и уверенные в себе, они любят путешествия и стремятся к новым впечатлениям».

Над концепцией и реализацией кампейна команда бренда работала вместе с известными креаторами – режиссёром Алексеем Нужным, продакшн-студией Hype, фэшн-фотографом Даниилом Головкиным.