Бренд Yuliawave выпустил финальный дроп, который завершает весенне-летнюю коллекцию, вдохновленную фильмом Бернардо Бертолуччи Stealing Beauty («Ускользающая красота») 1996 года. Представленные образы напоминает о том, что юность никогда не исчезает бесследно, а та самая ускользающая красота живет в каждом из нас.

«Вообще, все началось с любви к Италии нашего креативного директора Лалы Мамедовой и немного моей лично. После путешествия по самым живописным местам Апеннинского полуострова мы трансформировали увиденное через призму фильма Бернардо Бертолуччи. То, что видит глаз, — руки делают», – приводит The Blueprint слова основательницы марки Юлии Василевский.

Третий дроп вдохновлен образами главной героини фильма Люси Хэрмон: юбка макси из натурального хлопка с шелком, топ с воланчиками и оборками, платье мини из крепа и платье макси с вырезом и латунными бусинами. Помимо этого, в капсуле можно найти жакеты свободного кроя и прямые брюки, выполненные из смесового льна, а также слитные купальники натуральных оттенков, которые также можно стилизовать в качестве топа.

Съемка третьего дропа, в которой приняла участие Дарья Малыгина, также передает образ героини фильма: раскованной и сексуальной, но в то же время безмятежной и чувствительной. А сет-дизайн лукбука отсылает к невероятным Тосканским пейзажам с полевыми цветами, итальянской кухней и винтажной посудой.