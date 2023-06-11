Incity выпустил новый дроп одежды из льна – историю про безупречный комфорт, стиль и чувственность. Linen collection отличают лёгкие и свободные модели с акцентом на цвета и детали – банты, драпировки, шнуровки на топах и корсетах.

В коллекцию вошли платья – миди, мини, с открытой спиной, футляры, на тонких бретелях, с завязками на спине, оригинальными вырезами и подчёркнутой линией груди, пиджаки, брюки, шорты, рубашки, корсеты и топы. Каждую вещь можно сочетать как с кедами, так и с босоножками на каблуке и сандалиями, которые, кстати, можно найти в ассортименте бренда.

В палитре коллекции представлены черно-белый монохром, спокойные оттенки бежевого и хаки, а также все оттенки летних сорбетов.

Новый дроп уже доступен в онлайн- и офлайн магазинах бренда.