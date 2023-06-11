Российский бренд Ushatáva представил свадебную коллекцию Tie The Knot. Ее название переводится как «связать себя узами брака». Капсула подготовлена в рамках праздничной линейки Special, в которой создаются вещи для особого случая. Tie The Knot на современный лад переосмысляет свадебную моду как явление.

«Работая над коллекцией, мы держали в голове образ современной невесты, не обремененной обязательством сыграть “традиционную” свадьбу, — а также все варианты декораций, в которых ее празднование может развернуться», — рассказали в бренде.

В коллекции представлены наряды не только для невест, но и для регистраторов, гостей мероприятия и хранителей колец. Кроме того, для главного образа предусмотрены все варианты декораций: платья-комбинации, вдохновленные эстетикой 1920-х, струящиеся юбки, отсылающие к образу речной русалки из немецкого фольклора, шифоновые платья-трансформеры, пиджак из шелка-сатина со скатными плечами, бельевые комплекты в черно-пудровую полоску и многое другое.

Кроме того, на сайте Ushatáva можно найти отдельную страницу, посвященную истории коллекции. Там можно найти закулисье съемок, краткий гид по новым названиям изделий, дневник кампейна и многое другое.