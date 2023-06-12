В летней капсуле Ekonika и Ekonika Premium представлены акцентные модели сумок и аксессуаров, туфли и босоножки на платформе и устойчивом каблуке, мюли и лоферы в базовых и ярких цветах, а также в актуальном принте под питона.
Новинки легко можно встроить в роскошный вечерний наряд, повседневные образы и собрать комплекты для летних путешествий.
Вдохновляйтесь завораживающей атмосферой марокканской природы, таинственных восточных риад и решайтесь на смелые стилистические эксперименты в новом модном сезоне.