В летней капсуле Ekonika и Ekonika Premium представлены акцентные модели сумок и аксессуаров, туфли и босоножки на платформе и устойчивом каблуке, мюли и лоферы в базовых и ярких цветах, а также в актуальном принте под питона.

Новинки легко можно встроить в роскошный вечерний наряд, повседневные образы и собрать комплекты для летних путешествий.

Вдохновляйтесь завораживающей атмосферой марокканской природы, таинственных восточных риад и решайтесь на смелые стилистические эксперименты в новом модном сезоне.