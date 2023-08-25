В весенне-летней коллекции сезона 2023 дизайнеры INA VOKICH представили новые для бренда модели: рубашки с укороченным рукавом, новые модели платьев свободного кроя из стопроцентного хлопка и платья-комбинации длины миди из струящейся легкой ткани.

В коллекции представлены футболки с авторскими принтами, созданными профессиональными иллюстраторами специально для бренда, а также футболки и трикотажные джемпера с коротким рукавом пастельных оттенков. Новая коллекция построена на гармоничном сочетании ярких и нейтральных цветов и сиянии люрекса.

Ключевая идея INA VOKICH – создание уютной и качественной одежды из вязаного трикотажа для повседневной жизни. В основе философии бренда – ничего лишнего, только мягкая цветовая гамма, натуральные материалы, комфорт и совершенство линий.

С этого сезона коллекции бренда снова доступны для заказа на Lamoda.ru