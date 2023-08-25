За годы успешной работы Vira Plotnikova обрела множество поклонниц, которые разделяют ценности бренда и следят за актуальными тенденциями в моде. Одно из главных преимуществ бренда — собственное инновационное производство в Екатеринбурге с гарантией качества на всех этапах: конструирование, технологическая разработка, пошив и многоступенчатый контроль процессов. Именно такая сложная схема производства обеспечивает премиальное качество: идеально ровные воротники, манжеты и швы делают шубку похожей на изящное пальто, а отсутствие ненужного объема подчеркивают силуэт.

С каждым годом бренд растет и масштабируется. В настоящий момент он представлен в более чем 20 городах России, где привлекает новых клиентов модными и актуальными коллекциями уютных шерстяных шубок в стиле Teddy Coat из инновационного материала Merino Wool, а также другими изделиями собственного производства.

Vira Plotnikova идет в ногу со временем, поэтому в новой коллекции FW 23/24 представлена широкая линейка актуальных моделей пальто и курток из шерстяного меха Merino Wool. Важная идея, которую бренд транслирует во всех изделиях, заключается в экологичности материалов и актуальности каждого фасона.

Безусловным хедлайнером коллекции по-прежнему остаются завоевавшие популярность модели, выдержанные в деловом элегантном стиле — фирменные Teddy Coat и шубки в различных вариациях. Каждый сезон Vira Plotnikova обновляет цветовую палитру и добавляет новые дизайнерские решения, ведь в каждой вещи важен уникальный почерк. Фактуры отличаются высотой ворса, формой и размером завитка, благодаря чему изделия обладают исключительным эстетическим и тактильным эффектом.

Среди расцветок дизайнеры и команда всегда выбирают не только наиболее актуальные, но и классические оттенки: элегантный беж, жгучий леопард, сдержанный шоколад, пастельная мята или глубокий синий. Палитра отражает вкусы современных женщин и показывает контраст в настроении, позволяя быть разной. В каждой новой модели очень тонко передаются нежность, гармония и уверенность в себе.

Любительницам изысканных решений прекрасно подойдут пальто от Vira Plotnikova жемчужного оттенка: несколько моделей в разных фактурах и разной обработкой ворса. Фактуры позволяют создать индивидуальный стиль: дизайнерскими стрижками и эффектами, а также полированным ворсом или покрытием под кожу.

Шубка с леопардовым принтом — идеальный вариант для вечернего выхода. В ней можно отправиться на ужин в ресторан, на премьеру в театр или на вечеринку с друзьями. А если сочетать ее с черными платьем или брючным костюмом, то формируется нарядный образ.

Для любителей выделяться из толпы представлены модели самых модных цветов сезона: фуксии и лаванды. Такие яркие оттенки способны поднять настроение не только вам, но и всем тем, с кем вы окажетесь рядом.

Новинки в коллекции — мягчайшие дубленки из премиального шерстяного меха Merino WoolFur с покрытием «наппа», которое полностью имитирует внешний вид натуральной дубленки. Важная деталь: покрытие не теряет яркость цвета, не бледнеет, не трескается и не деформируется со временем.

Для почитателей спортивного стиля в коллекции появились стильные бомберы в разных фактурах. Представленные модели были созданы по запросам наших заказчиков: большой керли, маленький керли, лаки и соты. Они идеально скроены и прекрасно садятся на любую фигуру, придавая образу элегантную легкость.

Для модных жительниц городов, которые ценят удобство, мобильность и комфорт, идеальным вариантом на каждый день станут новые модели теплых пуховиков на зиму. В процессе создания изделий используется инновационная технология: в составе плотный хлопок с пропиткой, набивка пух/перо 10/90, трикотажные подвязы, внутренние карманы и кулиса. Они не только согреют, но и при этом исключительно элегантны.

Не оставили без внимания и мужские модели. В коллекцию вошло 4 лаконичных жакета Teddy Coat — практичные и без лишних деталей, как любят мужчины.

В своей новой коллекции FW 23/24 бренд Vira Plotnikova ориентируется не только на тренды сезона, но и на классику и универсальность. Изделия из новой линейки смогут дополнить любой гардероб, благодаря российскому производству, цены более чем приятные и в любой момент помогут напомнить владельцу о важности быть собой.