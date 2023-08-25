Выставка открыта для посещения на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» до 20 сентября

С 17 по 20 августа в Крыму, в бухте Капсель под Судаком прошел юбилейный пятый Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи). Мероприятие традиционно объединило активных целеустремленных творческих людей: в этом году здесь собралось более 3 500 художников, писателей, музыкантов, актеров, дизайнеров, режиссеров, хореографов, специалистов событийного маркетинга и туристической индустрии из 89 регионов страны. В рамках фестиваля были реализованы различные тематические площадки, где проходят концерты, ярмарки, выставки и различные экскурсии.

На площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в первый день работы Фестиваля открылась выставка «Искусство менять мир», созданная Галереей «Веллум», Домом русского зарубежья имени А.Солженицына и проектом «Всероссийская медиаплатформа «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ»» специально для «Тавриды.АРТ».

Автором идеи проекта «Россия: Искусство менять мир» и одноименной выставки стала искусствовед, руководитель развития художественных проектов и советник директора Дома русского зарубежья, основатель галереи «Веллум», эксперт проекта «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ» Любовь Агафонова, а куратором-консультантом продюсер направления «изобразительное искусство» арт-кластера «Таврида» Ася Баскаева.

Любовь Агафонова подчеркивает, что представленные в экспозиции работы отражают эпоху научных открытий, а также показывают путь развития русской культуры. «Новаторы нового поколения претендовали на создание искусства, призванного — визуально и текстово — влиять на жизнь. И в такой трактовке принципиально по-иному осознавалась роль искусства в воздействии на зрителя. Картина, текст или мелодия теперь должны были формировать сознание масс.

7 ноября 1918 года, Дворцовая площадь была оформлена к годовщине революции художником Натаном Альтманом. Празднование не ограничилось декорациями — торжество воплотилось в глобальном перформансе: постановочном взятии Зимнего дворца. Массовка, одетая в форму матросов-революционеров ринулась штурмовать оплот самодержавия. Именно это театрализованное действо, а не реальные события 25 ноября 1917 года экранизировал Сергей Эйзенштейн в своем фильме «Октябрь» 1936 года. Визуальны образ Октябрьской революции в сознании всего мира выглядит так, как его выдумали и показали художники.

Отечественные художники и поэты в великий и трагичный XX век блестяще справились с социальным заказом — воспитали новую личность. Так эксперимент по созданию нового мира успешно осуществился. Отечественные художники и поэты в великий и трагичный XX век блестяще справились с социальным заказом. Информационная война была выиграна. Новый человек был создан. Так эксперимент по созданию нового мира успешно осуществился.

Массовый порыв русских авангардистов начала ХХ века удивительно перекликается с идеями русского космизма. По философии Фёдорова, новый мир, где воскресает человек это не абстрактный Эдем, а физически существующие бесконечные планеты нашей вселенной.

Следуя этой идеалистической теории, его последователь — Константин Циолковской начинает проектировать агрегаты, которые были бы способны доставить человека на другие планеты, где мёртвые воскреснут и наконец люди станут счастливыми.

Идеалистическая философия и креативные мечты творческих личностей начала ХХ века — вдохновили ученых, инженеров и конструкторов к созданию уже реальных аппаратов - космического корабля, на советский гражданин отправился в космос. С этого момента человечество уже перестало быть прежним», — отмечает эксперт.

Выставка «Искусство менять мир» сфокусирована на художественных образах, фиксирующих развитие русской культуры и науки. На территории выставки можно увидеть работы, посвященные различным достижениям культуры СССР: от архитектурных эскизов новаторов-конструктивистов 30-х годов до соцреалистов-шестидесятников, писавших работы в эпоху наивысшего подъема идеи больших свершений. Здесь и «Пространственная композиция» одного из первых участников группы «Движение» Владимира Акулинина, плакаты Александра Быховского, эскизы Дворца Советов Щусева, «Циолковский» и эскизы Дмитрия Жилинского, скульптуры «Орфей» и «Космонавт» Эрнста Неизвестного, фотография Юрия Гагарина в мастерской Льва Кербеля и многие другое.

«Формирование современного культурного кода страны непосредственно связано с социокультурными и историческими событиями, происходившими на всем протяжении существования человечества. Один из примеров влияния таких событий отражен в выставке «Искусство менять мир», которую мы представили на площадке фестиваля», - подчеркнул автор проектов «Всероссийская медиаплатформа «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ»» и «КРЕАТИВНАЯПЛАТФОРМА.РФ» Антон Алфер, руководитель группы компаний ALFER GROUP.

«Те закодированные культурные смыслы, которые мы хотели показать, очень актуальны и сегодня. Ведь мы также живем в эпоху грандиозных перемен и именно искусство и наша культура призваны стать тем фундаментом, на котором может быть построено будущее. А для этого нам всем необходимо изучать то, о чем говорят и говорили художники в своем творчестве и как мыслят современные авторы. Ведь художник всегда провидец, а искусство — медиа, которое обязательно нужно уметь читать», —говорит продюсер проекта «Всероссийская медиаплатформа «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ»» Рената Ишмаева.

В дни Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» прошли экскурсии и кураторские лекции по выставке «Искусство менять мир», на которых участники и гости смогли через призму искусства проследить путь русской культуры и узнать подробности о главных научных открытиях соотечественников. В финальный день Фестиваля состоялась лекция «Дизайн: искусство на службе у человека».

Проект Всероссийская медиаплатформа «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».