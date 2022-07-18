В результате тандема двух творческих и сильных девушек Виктории Демидовой и Софи Елисеевой родился бренд с вещами вне времени, которые возрождают женское начало.

Концепция бренда — ограниченные капсулы, создающие определенное настроение. Каждая новая коллекция будет отличаться от предыдущей, дополняя уже имеющийся гардероб.

Первый дроп AGE8 — это чувственные и элегантные платья, усыпанные фантазийными флористическими мотивами. Нежные бутоны, полевая россыпь, летящие ткани и утонченные силуэты. Мини, миди, свободного кроя и приталенные — каждая найдет своего фаворита.

Платья AGE8 украсят любую девушку вне зависимости от стиля, возраста и предпочтений. Их можно сочетать с элегантными босоножками, казаками, кедами и грубыми ботинками для тех, кто хочет сбавить градус чрезмерной беззаботности.

Для съемки был выбран романтичный Санкт-Петербург, туманные декорации которого дополняют утонченные образы и подчеркивают женскую красоту.