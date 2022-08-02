В коливинге проекта Colife жители создали свой бренд одежды, который борется за счастливое будущее с помощью апсайклинга.

Коливинг проекта Colife стал центром притяжения для ярких молодых профессионалов из разных сфер, обладающих нестандартным мышлением. Новый формат жилья, появившийся в Москве меньше года назад, собрал под своей крышей уникальное комьюнити. Здесь живут люди, нацеленные на собственную самореализацию, а нетворкинг объединяет творческих личностей, которые придумывают и создают уникальные продукты. Так недавно на свет появился новый концептуальный бренд одежды.

Апсайкл-бренд РеЮз — это «увлеченные идеей творческие ребята, которых свела судьба в Colife». Они сопоставили прошлое и будущее, протянув между ними мост, и преобразовали в нечто новое. Скульптуры Древней Греции с улыбкой Джокера, интересные герои с необычной интерпретацией, патчи с толстой обшивкой и торчащими нитками — громкий первый дроп ребят. Основатели проекта позаботились не только о дизайне вещей. Их главная задача — сделать вклад в счастливое будущее, ведь апсайклинг является идеей «осознанного выбора», а приобретая вещь, покупатель вкладывается в идею борьбы за экологию. Помимо этого, 15% с каждой покупки идут на благотворительность в приют для собак.

Кстати, эти ребята придумали интересную замену масс-маркету, который покинул рынок: «Пока бренды, куда можно было сдавать ненужную одежду и получать скидку, закрыты, вы можете отдавать устаревшие луки нам. Достаточно отправить фотки своих вещей, мы их заберем и сделаем из них что-то новое и крутое» - рассказывает Надежда Комарова, сооснователь бренда.

Идею создания концептуального бренда поддержали жители коливинга и даже решили принять участие в создании, выступив моделями. Эта фотосессия показывает насколько разных ребят объединил такой новый формат проживания. Интересные лица, стильные вещи, которые сохраняют наш мир и несут добро — это про РеЮз, родившийся в стенах Colife.