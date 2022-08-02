Мода меняется, классика вечна! Как бы сейчас могли выглядеть персонажи произведений Пушкина, Чехова, Булгакова -- пофантазировали современные российские дизайнеры на Фестивале «Зеленый подиум», который прошел в минувшие выходные в Москве. Автор идеи уникального перформанса -- Валерия Рева, основатель и продюсер фестиваля; режиссер-постановщик -- актриса театра и кино Екатерина Директоренко. Генеральный глянцевый партнер - журнал Melon Rich.

23 июля в столичном саду имени Баумана, в историческом гроте Бельведер ожили персонажи русской классики. И прекрасным летним вечером в лучах мистического заката практически с небес спустились к зрителю, спеша по импровизированному подиуму.

Русская поэтесса Серебряного века Марина Цветаева с розовым фонарём призвала гостей не спать этой чудесной летней ночью, и было для чего!

Последний танец Айседоры Дункан с 20-метровым алым шарфом под проникновенные стихи Сергея Есенина и рёв заводящегося авто. Анна Каренина в дизайнерском платье от Лады Орешкиной, стремительно убегающая от поезда в спускающийся туман. Увидели зрители и гоголевскую «Шинель», украшенную стразами, в исполнении дизайнера Дарьи Серовой. Где-то рядом Остап Бендер и Эллочка нашли клад прямо под стульями на глазах у изумленной публики. Маргарита в образе от дизайнера Яны Гайл наконец-то полюбила те самые желтые цветы. Сдержанная чеховская «Дама с собачкой» предстала в наряде от Алёны Неги. А «Три сестры» со сплетенными косами в ярких принтах от бренда «ДушеГрея», погруженные в свои иллюзии, под диджейский марш спешат побыстрее «в Москву» к недостижимому счастью. Катерина из «Грозы» в романтичном белом горошке от бренда Stasia&Stasia. Франт и педант в одежде Евгений Онегин продефилировал в блейзере марки Брайер из экологичного льна, а благодаря дизайнеру Яне Гайл тургеневский Герасим умело перевоплотился в столичного хипстера из барбер-шопа.

Украшением и открытием перфоманса стал выход балерины Елизаветы Таранды в образе Анны Павловой с хореографической миниатюрой «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса.

И ещё много других персонажей отечественной классики смогли увидеть зрители и участники фестиваля моды и роста 2022 «Зелёный подиум» в столичном саду имени Баумана.

В дефиле приняли участие знаменитые актёры, певцы и блогеры. Они прошлись, а кто-то даже станцевал под плавные, а иногда и волнующие строчки из всеми известных литературных произведений. Это был не просто показ, это были целые сценические миниатюры, тонко отыгранные актерами без единого слова, только эмоции. Эффект вовлечённости стопроцентный!

Трудились над образами персонажей не только дизайнеры, но и флористы. Так, образ Анны Павловой тонко и гармонично дополнила цветочная композиция от флориста Ирины Гуриной.

Завершила показ гениальная и очень символичная фраза из чеховской «Чайки»: «Нужны новые формы! Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно».

В постановке приняли участие:

«Чайка», А.Чехов. Актёр Сергей Иванов, московская марка "Брайер", дизайнер Дарья Серова.

«Муму», И.Тургенев. Артисты: Николай Ткаченко, Сергей Балашов, Алина Балахонова, дизайнер Яна Гайл.

«Мастер и Маргарита», М.Булгаков. Певица, модель, TopFashionArtist Пелагея Стефогло, дизайнер Яна Гайл.

«Гроза», Н.Островский. Актриса Ксения Борзенко, Виолетта Нобиле, дизайнер Stasia&Stasia.

«Двенадцать стульев», И.Ильф и Е.Петров. Актёры: Артем Серов и Олеся Олейник, дизайнер Дарья Серова, московская марка "Брайер".

«Анна Каренина», Л.Толстой. Актриса Екатерина Директоренко, дизайнер Лада Орешкина.

«Евгений Онегин», С.Пушкин. Актёр Максим Неделко, дизайнер Дарья Серова, московская марка "Брайер".

Марина Цветаева. Певица, художница, поэтесса Сара Мусаева, дизайнер Алена Нега.

Айседора Дункан, С.Есенин. Актриса и танцовщица Ирина Гонто, дизайнер Алена Нега.

«Три сестры», А.Чехов. Актрисы Яна Крайнова и Антонина Клименко, солистка группы Hi-Fi Марина Дрождина, дизайнер Душегрея.

«Дама с собачкой», А.Чехов. Певица Дарья Давыдова, дизайнер Алена Нега.

«Шинель», Н.Гоголь. Актёры Олег Гришкевич-Кот, Алина Балахонова и Сергей Балашов, дизайнер Яна Гайл.

Анна Павлова, Сен-Санс. Балерина Елизавета Таранда, дизайнер Stasia&Stasia, художник флорист Ирина Гурина.

23 и 24 июля в саду Баумана прошло самое вдохновляющее fashion-событие этого лета - Фестиваль моды и роста 2022 «Зеленый подиум». На трех уникальных подиумах свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии приняли участие более 100 брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров. Главным событием фестиваля стал уникальный перформанс «Русская классика на языке современной моды» в гроте Бельведер при участии звезд эстрады, театра и кино. Также прошли мастер-классы, лекции, конкурс молодых дизайнеров и флористов, концерт, а на территории парка развернулся зеленый маркет от российских производителей.

Партнерами «Зеленого подиума» выступили: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленная палата РФ, группа компаний SALUS, Издательский дом Мелон Групп (журнал MelonRich и Finance Times), Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы при Правительстве Москвы, НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», «Союз пиарщиков России».

Лицом проекта «Зеленый подиум» стала юная певица, модель, победительница Всероссийского конкурса «Гордость нации» Настя Сизикова.

Текст: Дарья Рева, Melon Rich

Фото: Михаил Брацило, Джива Ли