Изобретатель коммерческого прототипа лампы накаливания Томас Эдисон говорил, что гениальность – на 1% талант и на 99% труд!

На своем примере это доказала победительница проекта «Школьнаякрасавица.рф» в Москве Алина Кастырина. На конкурсе соревновались самые талантливые школьницы столицы. Показать себя лучшей стоило Алине много сил, переживаний и бессонных ночей, но все усилия окупила победа!

В финале конкурса Алина Кастырина покорила жюри исполнением стихотворения «Некрасивая девочка» Заболоцкого и конечно же невероятным нарядом, созданным своими руками. Белое платье, расшитое яркими цветами, школьница представила, как символ чистоты русской культуры. Алина хорошо учится, помимо моды увлекается танцами и постоянно занята в различных проектах. А победа на конкурсе «Школьнаякрасавица.рф» стала для девушки большим шагом на пути к успеху. В качестве приза талантливую школьницу пригласили посетить Алтай.

Но главное сам факт победы! Алина поверила в свои силы и раскрыла свой талант. Победа в конкурсе придала уверенности в себе и вдохновила идти дальше.

Талант и трудолюбие в девушке воспитали родители! Мама с папой всегда находили время, чтобы поддержать дочку на творческом пути. Именно поддержка близких, упорство, и самое главное, трудолюбие и труд открыли Алине Кастыриной путь в кинематограф.

Понимание важности труда и прикладывание усилия на пути к реализации своей мечты не хватает школьникам. Интернет породил иллюзию успеха из ниоткуда. Новые социальные сети подарили огромное число Tik-Tok артистов, стримеров и инфлюэнсиров. Но это быстрая мода: звезды, которые мгновенно зажглись, за известностью которых стоит не труд, а алгоритмы социальных сетей, быстро погаснут.

Именно важность труда на пути становления себя и доносит современным девочкам проект «Школьнаякрасавица.рф».

Проект Юлии Евгеньевны Сартаковой, президента АНО «Русская культура» помогает школьницам подкрепить свой талан трудолюбием. Мастер-классы, которые проходят девочки в рамках проекта, направлены на повышение самооценки, проработке страхов, обретения навыка публичных выступлений, воспитания трудолюбия и развития творческого потенциала. Именно эти качества позволят в будущем добиться участницам «Школьнаякрасавица.рф» успеха в любом начинании.

Даже простое участие в проекте – шанс заявить о себе. Победа в проекте - отличный старт для школьниц, это доказала финалистка конкурса Алина.

В 2022-2023 году проект для школьниц проходит и в Самаре и Москве, все подробности вы можете узнать на сайте www.russcult.com.

автор Александра Князева.