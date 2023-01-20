В подарочные боксы вошли дизайнерские предметы из разных материалов – так удалось задействовать больше работников мастерских для выполнения заказа. В каждый набор вошли подставки для украшений – деревянный конус и керамическое блюдце, открытка и набор стикеров с дизайном талантливых художников из проекта «Простые вещи», деревянная ёлочная игрушка и баночка сладкого, которое делают в кулинарной мастерской. Таким образом, в создании бокса поучаствовали сразу четыре производства.

Цель мастерских «Простые вещи» - трудоустройство и социализация взрослых людей с ментальными особенностями. При этом, подчеркивает основательница Маша Грекова, «мы хотим создавать продукцию, которая будет конкурентоспособной на рынке и которую покупают не потому, что кого-то жалко, а есть совершенно другой мотив – хочется красивую вещь домой».

Создание боксов сопровождалось добрым комиксом, который ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» публиковала в своих соцсетях – подписчики могли влиять на сюжет и в конце выиграть сами подарочные наборы. Весь проект выполнили в едином стиле: герои сюжета и забавные авторские виды Санкт-Петербурга (родного города и сети «585*ЗОЛОТОЙ», и мастерских «Простые вещи») появляются на стикерах, баночках джема, макетах в соцсетях, подарочных открытках.

Все этапы проекта собрали на специальном лендинге на сайте бренда. Здесь можно посмотреть все серии комикса, перейти на страницу с розыгрышем боксов, прочитать интервью основательницы «Простых вещей» Маши Грековой о том, как родилась идея мастерских и как они живут сейчас.

«Социальные инициативы – важное направление для сети «585*ЗОЛОТОЙ». В этом году заказ подарков стал частью проекта, в которую вовлечены клиенты, подписчики и сотрудники компании. Здесь есть игровая механика для привлечения и удержания аудитории, информационная часть с рассказом об инклюзии и мастерских и, конечно, развлекательный контент для легкой подачи информации»,- рассказал Андрей Шляев, директор по маркетингу и организации розничных продаж сети «585*ЗОЛОТОЙ».