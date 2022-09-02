25 августа в сердце Петербурга состоялся первый грандиозный модный показ творений российских дизайнеров «CGD FASHION SHOW». Организаторами выступила команда «Центральной Галереи Дизайнеров». А благодаря главному информационному партнеру ЦГД, Светлане Листопадовой, главному редактору журнала «Melon Rich», топовому издателю России, анонс нашего мероприятия разлетелся по всей стране.

По словам одного из создателей Центральной Галереи Дизайнеров Ануш Саркисян, этот проект был создан полгода назад с целью собрать в одной площадке демократичный фэшн-эксклюзив из разных уголков страны. В настоящий момент в проекте участвуют более 60 молодых отечественных модельеров от Сочи до Сахалина, и это не предел!

От имени Дома журналиста гостей церемонии поприветствовала директор по развитию, исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Елена Ворожева, которая отметила, что роскошные залы старинного особняка Сухозанета смогут вдохновить дизайнеров на новые коллекции.

Для демонстрации полноценной экосистемы российского фэшн-бизнеса организаторы объединили на импровизированном подиуме коллекции сразу нескольких российских марок, среди которых: INDOSSERO, SLAD, D-M by Дженнет, Viktoria Fleur, Amore, Kurguzova, Djuma hats, Nosinabok, Mezukabrand, Nevestarybaka.

Дизайнеры признались, что сегодня особое внимание уделают «эко-френдли» формату создания коллекций для снижения влияния производственных процессов на окружающую среду и потребителей. В частности, изготовление вещей становится практически безотходным, а сами ткани – нового поколения, которые подвергаются нанообработке.

Вот что говорят сами дизайнеры:

"Мы ориентируемся на людей с молодым мышлением, вне зависимости от возраста, разделяя их современные взгляды и принципы. В своих коллекциях мы применяем качественное итальянское полотно и только фабрик с твёрдой концепцией устойчивого развития и нулевой нагрузкой на экологию. Часть средств с продаж мы направляем на помощь тем, кто в этом действительно нуждается", – добавила представитель бренда Slad Люба Пайн.

Бренд Indossero (пер. с итал. – я надену, я ношу)

Я надену, я ношу, я буду носить – посыл бренда Индоссеро адресован самодостаточным женщинам, которые ценят стиль, естественность и комфорт. Так считает основатель бренда и автор коллекции «Расцвет» Наталья Смирнова и виртуозно адаптирует самые смелые актуальные тренды к фигурам роскошных «плюс сайз».

D•M by Djennet

Философия бренда построена на призыве отказаться от масс-маркета и более обдуманно подходить к процессу покупки. D•M by Djennet отрицает массовое производство и выпускаем небольшие коллекции. Это даёт возможность покупателям получить уникальный продукт, а дизайнеру полностью сосредоточится на всех аспектах его создания, уделить должное внимание качеству и деталям, всецело погрузившись в процесс.

Nosinabok – петербургский бренд дизайнерских головных уборов, представил коллекцию совместно с брендом Viktoria Fler. В коллекциях бренда преобладают элементы ручной работы в сочетании с современными технологиями. Необычные детали, уникальная отделка, ручная роспись и даже тату на шляпах, – все это подчеркивает уникальный стиль наших покупателей.

«Девушки и женщины в течение дня играют сотни ролей, часто меняется настроение, но главное, чтобы каждая могла подчеркнуть свой стиль и индивидуальность. Мы работаем ради этого, чтобы их поддержать. Вдохновение я нахожу в своем родном Петербурге, и конечно, в тканях – это особая магия. Для меня важен натуральный состав, потому я работаю с инновационным материалом – тенсель, производство которого не наносит вред окружающей среде, его изготавливают из эвкалипта», – поделилась представитель Mezukabrand Виктория Колошина.

Творческий симбиоз, а именно с любовью созданная коллаборация для женщин, уникальных по своей природе, неповторимых как каждая секунда жизни. Все о женственности, элегантности, сексуальности, гармоничности и комфорте. Свобода и красота - то, что приковывает взгляды Amore, Djuma hats, Kurguzova handbag, Nevestarybaka (коллаборация).

С дебютом в роли организатора принимала поздравления и Дженнифер Роос. Эта невероятная девушка, которая начала свой путь как визажист, стала одним из востребованных ведущих визажистов страны, работала на самых крупных показах Европы, где получила международный статус, успешно продюсировала различные проекты, и в этот день она ворвалась в модную индустрию в новом статусе организатора.

Ещё одной звездочкой стала Дюма – невероятно талантливый продюсер, которая стилизовала показ и сотворила настоящее чудо на площадке! По итогам мероприятия директор по развитию Центральной галереи дизайнеров Патрисия Карагозян отметила, что данный формат показа оказался очень востребованным и организаторы планируют проводить его на постоянной основе.

Продемонстрировать свои коллекции петербургской публике смогут даже те, кто не представлен в ЦГД.

«Сегодня возможность проявить себя есть не у всех российских дизайнеров, особенно молодых. Мы собрали команду специалистов лучших в своём деле, и мы готовы развивать и продвигать заслуживающие внимания бренды. Мы открыты к сотрудничеству», – добавила Патрисия Карагозян.

Фотограф: Маргарита Котельникова, Алёна Харитонова