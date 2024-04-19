Карина Островская, стилист бренда Forward by Viner, который производит спортивную одежду для сборных команд России, рассказала, как женщинам выбрать удобную, практичную и модную экипировку для спортзала.

Главное — швы и посадка

Основной критерий при выборе одежды — удобство. Нигде не должно тянуть, сдавливать или болтаться. Швы не должны натирать кожу, а крой и посадка должны давать возможность оценить правильность выполнения подходов. Единственный элемент, который должен плотно сидеть на фигуре, — это специальный бюстгальтер или поддерживающий грудь топ.

Выбор ткани

С детства мы привыкли к утверждению, что чем натуральнее ткань, тем лучше. Однако это не вполне верно в случае со спортивной экипировкой.

Одна из основных функций одежды для атлетов — отведение неизбежно появляющейся на коже влаги. И хуже всего с этой задачей справляются как раз любимые натуралистами лён или хлопок. В первые же минуты активных занятий они пропитываются потом, перестают достаточно вентилировать кожный покров, а светлый хлопок имеет еще и «прекрасную» привычку становиться прозрачным при намокании и липнуть к телу. В итоге вам жарко, мокро, дискомфортно. Поэтому для наиболее эффективного и приятного похода в зал стоит выбрать современные спортивные ткани с содержанием нейлона, спандекса, полиэстера и эластана. Они обеспечивают достаточный воздухообмен, быстро высыхают и оптимально тянутся по сравнению с натуральными материалами. Можно обратить внимание на модели с сетчатыми вставками на стратегических местах. Из последних достижений спортивной индустрии стоит рассмотреть мерил/тактель, сапплекс и кулмакс.

Отдельно стоит упомянуть, что одежда из синтетических тканей куда лучше выдерживает частые для спортивной экипировки стирки, не линяет и весьма успешно противостоит пятнам пота, чем не могут похвастаться ни хлопок, ни лён, ни другие натуральные ткани. После тренировки будет нелишним накинуть на тело флисовую толстовку или костюм, чтобы предотвратить быстрое остывание мышц и несколько усилить эффект от упражнений. А вот заниматься спортом сразу в тёплой, излишне плотной или многослойной одежде, чтобы якобы «растопить жир», точно не стоит — вы лишь увеличите нагрузку на сердце, что ни к чему хорошему не приведёт.

В чём заниматься йогой и кроссфитом

От того, хотите ли вы просто прокачивать мышцы на тренажёрах или собираетесь на групповой стрейчинг, во многом зависит выбор комплекта для занятий. Если ваша цель — классическая качалка, то оптимально будет приобрести качественные леггинсы или велосипедки с высокой талией, а к ним кроп-топ с хорошей поддержкой груди, майку или футболку. При необходимости дополнительно позаботиться о сосудах можно обратить внимание на компрессионные модели, которые равномерно распределяют нагрузку на конечность. Если же вы больше упираете на кардио, то достаточно остановиться на обычном спортивном костюме, так как сайкл, эллипс или дорожки не предполагают особенно активных телодвижений. Для походов на стрейчинг не стоит выбирать короткие топы с большими вырезами, лучше надеть майку или футболку оверсайз или эластичное боди. Если вы поклонница активных телодвижений, к примеру, кроссфита, аэробики или какой-то разновидности джампинга, то будет нелишним купить топ с максимальной поддержкой груди.

Что в моде

Спорт идёт в ногу с мировыми трендами, и в фитнес-зале можно точно так же блеснуть актуальностью костюма. К примеру, цветом наступившего года институт Pantone признал нежные персиковые оттенки, но не покидают позиций и винные тона, а также классические освежающие неоновые нотки и колор-блок. С точки зрения формы на пике популярности находятся ассиметричные кроп-топы, спортивные брюки или даже леггинсы с лампасами, джоггеры на комфортных резинках.