Премьера мультфильма Кентервильское привидение» состоялась в пятницу, 24 ноября, в кинотеатре «Художественный».

«Кентервильское привидение» – британский мультфильм от режиссёров Кима Бёрдона и Роберта Чандлера, который станет доступен российскому зрителю в кинотеатрах уже в декабре. Проект собрал по-настоящему профессиональную команду на всех этапах производства. Знакомый не одному поколению текст Оскара Уайльда, маститые режиссёры (Роберт Чандлер – продюсер и сценарист анимационной картины «Изумительный Морис», тепло принятой в России), узнаваемые имена Стивена Фрая, Хью Лори и Тоби Джонса в команде озвучки.

Компания TenLetters поддержала высокую планку, заданную создателями мультфильма, и пригласила озвучить его обаятельных героев народных знаменитостей. Привидение Саймон заговорит голосом Гарика Харламова, Марина Федункив предстанет в роли харизматичной авантюристки, охотящейся на призраков, а блогер Милана Некрасова подарила свой голос любопытной Вирджинии Отис – дочери многочисленного семейства, поселившегося в замке с призраком.

Гарик Харламов, юморист, телеведущий, актёр: «Я очень люблю мультфильмы. У меня есть дочка, совсем скоро ей исполнится 10 лет. Конечно, мы смотрим анимационные проекты вместе. Обязательно придём с ней и на этот мультик, уверен, что он ей понравится. Произведение я озвучиваю впервые – это уникальный случай в моей практике, поэтому работа была очень интересной. Герой старше меня аж на 300 лет, он обладает особенной манерой речи, голосовыми особенностями. При том, что персонаж хочет казаться страшным, он ранимый, милый и добрый. Надеюсь, что я не испортил озвучку великого Стивена Фрая – мы старались сделать персонажа ближе к нашему зрителю».

Марина Федункив, актриса, ведущая: «Это трогательная и добрая история. В ней есть и юмор, и замечательная идея. У меня был опыт дубляжа, но речь шла о переозвучке себя. В проекте же я озвучивала персонажа со своей жизнью – она прекрасная экзальтированная женщина, характерная особа. Друг друга мы приняли не сразу, но потихоньку это получилось. Если бы она не была охотником за привидениями, она бы придумала себе другую активность, поскольку находится в поисках адреналина и приключений. Разумеется, приглашаю всех посмотреть наш мультфильм! Хорошее настроение гарантировано».

Российский зритель услышит не только яркую озвучку от российских звёзд, но и оригинальную музыку мультфильма, сочинённую для проекта Эймир Нун, первой женщиной-дирижёром оркестра на церемонии вручения премии «Оскар», и Крейгом Стюартом Гарфинклом, номинантом на премию «Эмми» и автором музыки к видеоигре World of Warcraft.

«Кентервильское привидение» в прокате с 7 декабря при поддержке KION.

Гостями вечера стали: Гарик Харламов, Мария Федункив, Милана Некрасова,Лаура Джугелия, Павел и Алина Буре, Екатерина Арну, Елена Борщева,Александр Метелкин, Янина Студилина, Ольга Смирнова, Евгения Соляных, Анастасия Гребенкина, Елена Захарова, Наталья Земцова, Кристина Исайкина, Ирина Йовович, Милана Карлова, Валерий Козлов, Людмила Колесникова, Виктория Корлякова, Марго Шабардыгина, Алексей Шуваев, Кристина Юдичива, Илья Гуров, Кай, Луна Стайл, Меседа, Ирина Ортман, Таша Белая, Наталья Которева, Алекс, Светлана Пырескина, Люси Lova Lova, Саша Артемова, Андрей Батт, Василий Бриченко, Алексей Варущенко, Аксинья Гвоздкова, Михаил Гурай, Илана, Наталья Каневская, Василий Копейкин, Александр Коркунов, Павел Кузьмин, Мила Макарова, Станислав Румянец, Николай Сальников, и другие.