В театре Crave состоялась грандиозная премьера. Шоу Taboo — откровенная постановка о запретах и человеческих желаниях.

Шоу Taboo открывает перед зрителем глубинные аспекты человеческой природы и скрытых желаний. В каждом номере тела танцоров становятся художественным инструментом, создающим на сцене откровенную историю о страстях, позволяя гостям погрузиться в мир собственных иллюзий. Здесь не существует исторического времени: сюжет постоянно переносит зрителя из современности в прошедшие эпохи, а из реальности – в фантазии. Ведь самые строгие и привлекательные табу человечество бережно несет с собой сквозь века.

Crave Theatre Moscow – единственный в мире театр-кабаре, в репертуаре которого одновременно идет четыре шоу. В современной России Crave стал первым театром такого формата. Он находится в самом сердце Москвы, в наполненных историей переулках Китай-города. В Crave зрители приходят не только за ярким и страстным шоу, но и за особым ощущением праздника. Crave — это атмосфера роскоши, ультрасовременное пространство впечатлений и эстетика кабаре.

Гостями вечера стали: Олег Меньшиков, Сергей Бурунов, Елена Перминова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Марина Зудина с дочерью, Филипп Киркоров и Татьяна Тур, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Анна и Надежда Михалкова, Анна Седокова, Жасмин, Юлия Хлынина, Мария Федорова, Борис Зарьков, Агата Муцениеце, Мария Погребняк, Мария Миногарова, Лиза Моряк, Севиль, Алла Михеева, Самира Мустафаева, Ясмина Муратович, Алексей Жидковский. Катерина Шпица с мужем, Ольга Сутулова, Константин и Ольга Андрикопулос, Александр Перепелкин и Екатерина Попова, Алексей Сухарев, Алина Буре, Евгений Сангаджиев, Ксения Андриянова и мн.др.