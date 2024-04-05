Бренд нижнего белья Polina Manafova выпустил новую коллекцию. В нее вошли нежно-розовый комплект с регулируемыми бретелями и лифом, сетчатый комплект с топом-балконет, шелковое кимоно с вырезами в форме сердца на спине и подвязка.

Polina Manafova создает нижнее белье вручную из роскошных материалов с 2020 года. Лекала подчеркивают достоинства фигуры от XS до XL, а шелк «Армани» дарит комфорт и нежное прикосновение к коже.

Компания Polina Manafova Lingerie производит женское нижнее белье с 2020 года. Сначала изделия шились в небольшом ателье по снятым меркам. Позже компания перешла в непосредственно управляемый магазин с ассортиментом готовой одежды. Принцип ручного труда позволяет бренду уделять внимание деталям, быстро проверять лекала, работать напрямую с мастерами и принимать непосредственное участие во всех этапах производства. Команда Polina Manafova лично отбирает мастеров, которые изготавливают изделия, и точно знает, кто и как работает. Это делает каждое изделие уникальным и личностно значимым.

В основе белья марки лежат винтажные формы и исторические прототипы, которые ее создатели затем модифицируют в соответствии с потребностями современных женщин. Такой подход позволяет им создавать уникальное нижнее белье в стиле ретро. В коллекциях Polina Manafova можно найти изделия, передающие дух 20-х, 30-х, 50-х и 80-х годов 20 века.

Фото предоставлены компанией.