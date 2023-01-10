Мода - леди своенравная, строптивая и непредсказуемая. Ни для кого не секрет, что часто вещи с подиумов совсем не уместны для обычной жизни. Но бывает и по-другому - в коллекциях многих современных дизайнеров гармонично сочетаются красота и комфорт, элегантность и функциональность.

Отечественные знаменитости очень любят вещи известного российского дизайнера Натальи Душегреи - актрисы, певицы, телеведущие и представительницы других творческих профессий с радостью участвуют в показах новых коллекций бренда «ДушеГрея» и следят за новинками.

В этом материалы мы бы хотели провести мостик с подиума в реальную жизнь и на примере известного российского бренда рассказать о том, где, как и когда звёзды в своей обычной жизни выбирают оригинальные и небанальные вещи с художественным колоритом.

Актриса, певица, телеведущая Анастасия Макеева, которая всегда безупречно выглядит, очень часто для своего образа отдаёт предпочтение лукам от известного дизайнера. Например, для открытия Международного кинофестиваля «Будем жить» актриса выбрала платье в стиле «а-ля рус» из коллекции «Царская невеста», в нём же знаменитость пришла на съёмки программы «Есть тема» на канале Матч. На модной бьюти-вечеринке Анастасия с супругом Романом предстали в фэмили-луке от «ДушеГреи» - в насыщенных синих цветах моделей «Лев и единорог» из той же коллекции, посвящённой эпохе Ивана Грозного.

Для премьеры фильма «Легенды Орлёнка» Анастасия выбрала оригинальное платье-кимоно из коллекции «Японский сад», а на торжественном открытии выставки для привлечения внимания людей к проблемам снежного барса, которое прошло в Московском зоопарке, актрису согрело тёплоё уютное пальто прямого силуэта с геометрическим принтом.

Актриса Анна Чурина выбрала нежное изумрудное платье из коллекции «Японский сад» для премьеры телесериала «Оффлайн». Также в платье и куртке от Натальи Душегреи Анна снималась в кульминационных сценах фильма «Папы против мам», который в преддверии Нового года должен выйти на экраны.

Легендарная поэтесса, которую по праву называют «женщиной-песней», Лариса Рубальская тоже очень любит российского дизайнера. В нарядах «ДушеГреи» Лариса Алексеевна отдыхала на пароходе и выступала для пассажиров, а также на сольном концерте в солнечном Краснодаре. В тотал-луке из коллекции «Царская невеста» Лариса Рубальская отправилась на съёмки шоу одного из центральных каналов.

Внимание «Императрицы исторического кино», выдающегося режиссёра и актрисы Светланы Дружининой, приковывают наряды по мотивам живописи голландских художников. Кораллово-золотой жилет согрел Светлану Сергеевну во время записи интервью Первого канала на крыше отеля The Ritz-Carlton, которое состоялось за несколько минут до Парада Победы. А жилет с кораблями придал образу легендарной кинодивы атмосферность во время Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече» в Нижнем Новгороде. И, конечно, тёплые вещи «ДушеГреи» бережно заботятся о здоровье режиссёра во время натурных съёмок. Корабли - безусловные фавориты Светланы Сергеевны, что очень созвучно с девизом гардемарин: «Едины парус и душа - судьба и Родина едины!»

Сейчас очень много говорят и пишут об импортзамещении: в случае с «ДушеГреей» - это свершившийся факт. Вещи этого дизайнера вот уже семь лет являются одним из лидеров отечественной лёгкой промышленности и знаменитости это только подтверждают.

Вкусом знаменитых леди разных поколений восхищалась корреспондент Юлия Бурулева