Московский экспортный центр (МЭЦ), созданный Правительством Москвы, в 2022 году оказывал практическое содействие столичным предпринимателям, работающим в разных сферах производства, в части развития экспортной стратегии и налаживания международных деловых связей. Для того, чтобы ускорить поиск дополнительных каналов продаж, были организованы переговоры в странах, где продукция московских производителей не представлена широко.

Так, при поддержке МЭЦ столичные компании впервые приняли участие в выставке текстиля, одежды и аксессуаров Texstyle Expo, которая прошла 19-21 декабря 2022 года в столице Алжира. Открытие также поддержало торговое представительство России в стране и Ассоциация торговцев и ремесленников.

Всего на объединенном стенде Made in Moscow было представлено 14 брендов из Москвы, специализирующихся на выпуске одежды для взрослых и детей, украшений, аксессуаров, парфюмерии и домашнего текстиля. В их числе как опытные экспортеры, так и новички. Например, марка Loom By Rodina уже работала с партнерами из Бахрейна, а компания Le Journal Intime поставляла продукцию в ОАЭ. При этом производитель украшений Perseo работал над поиском партнеров за рубежом впервые.

Также среди экспонентов Texstyle Expo были: производитель женской одежды Gabriela Collection, швейная лаборатория Ligredo, детский бренд Dashenka, дизайнерская марка Kochetkova и другие компании.

В 2023 году Московский экспортный центр продолжит расширять географию поддержки бизнеса, который готов развиваться на внешних рынках. В частности, впервые пройдут выездные бизнес-миссии в Таиланде, Бразилии, Иордании и других странах.