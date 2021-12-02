Akhmadullina Dreams

В этом году акция проходила с 26 по 28 ноября. Традиционно самая большая выручка была в субботу. Несмотря на это, большого падения спроса на неделе перед Black Friday не было, так как для покупателей программы лояльности скидки открылись раньше. Такое решение позволило перераспределить пик и избежать разрыва.

Основные маркетинговые инструменты, которые позволили улучшить показатели по сравнению с 2020 годом — продвижение на сайте и в социальных сетях, а также таргетинг. Самыми же популярными позициями на Черной пятнице стали пуховики и джемперы.

«Снежная Королева»

Black Friday в «Снежной Королеве» прошла неоднозначно. Введение qr-кодов для посещения ТЦ в большинстве регионов Российской Федерации снизили трафик до 30% в сравнении с 2020 годом. Для выравнивания ситуации пришлось дать скидок больше запланированных. В магазинах же тех регионов, где qr-код не был введен, трафик оказался чуть выше прошлого года, что позволило получить хороший результат. Несмотря на это, компенсировать обороты, которые компания потеряла в период полного закрытия магазинов с 1 по 7 ноября не удалось.



You Wanna

В этом году Black Friday в You Wanna началась 22 ноября и длилась до 29 ноября. Максимальные размеры скидок были только на модели прошлых коллекций и составляли 70%. На основную же коллекцию скидка была 15% по промокоду. Несмотря на такое нестандартное решение, выручка за неделю была высокой. Прирост продаж увеличился в два раза по сравнению со стандартной неделей без скидок.

Бестселлерами Черной пятницы стали трикотажные вещи, а именно синие джемперы и жилет в актуально зеленом цвете. Также пользовались популярностью новогодние новинки, атласные юбки всех цветов, брюки и верхняя одежда.

Laroom

Для бренда Laroom участие в Black Friday — нетрадиционное событие. Участвовать в событие заставила пандемия. Акция длилась всего два дня. За это время сумма продаж составила половину месячной выручки. Основные заказы пришлись на онлайн-магазины и новых клиентов, для которых были специальные условия. У таких результатов есть и обратная сторона — в ближайшую неделю продажи не ожидаются.