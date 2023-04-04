Максим Аверин, актер театра и кино, телеведущий и режиссер,

Заслуженный артист РФ, чья улыбка покоряет с первого взгляда, выпустил коллекцию базовых футболок под брендом MAXIM AVERIN.

Как известно ни один гардероб у современного человека не обходится без базовых футболок. Ведь это основа любого повседневного образа, их можно носить под любой аутфит, даже одну поверх другой, а также с успехом сочетать со строгими костюмами.

Основными цветами линейки стали: бежевый, молочный, белый, хаки, черный и фуксия. Модельный ряд разнообразен- есть классические и укороченные футболки, оверсайс и приталенные.

Основной акцент сделан на моделях в базовом стиле. Модели MAXIM AVERIN выполнены из премиального трикотажа из кулирной глади качества пенье.

Все изделия бренда производятся в России, технологический процесс производства контролируется.

Тщательно отбираются ткани, подбираются лекала, проверяется качество.

*Коллекция MAXIM AVERIN представлена на WILDBERRIES.

vk.com/maximaverinbrand