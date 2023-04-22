Мех – это не только важный элемент одежды в холодную погоду, но и модный акцент.

До середины XX века аксессуары и предметы одежды из меха носили не только зимой, но и летом. Меховые боа, жилеты, горжетки, муфты и укороченные жакеты-болеро считались статусными аксессуарами – так же, как шляпа и перчатки. «Теперь эта мода возвращается, – говорит дизайнер мехового дома Re Look Furs Наталья Матвеева. – Особенно она набирает обороты в России. Несмотря на мнение, что натуральный мех – это моветон, в нашей стране благодаря историческим и географическим факторам мех остается популярным».

Весенний мех, безусловно, более тонкий: кролик, каракульча, стриженая норка. Но есть место и для длинноворсовых мехов – яка, ламы тибетской овцы. За счет объема они отлично вписываются в тренд оверсайз,при выделке такой мех прореживают, делают легкими и воздушными.

Более молодое поколение и представители творческих профессий могут себе позволить демократичные разновидностии меховых изделий. К примеру, у козлика много видов выделки,которая отличается размером завитков, рисунком– от самой дорогой свакары до более дешевого каракуля и демократичных тиацинта и калгана. Альтернатива же статусному соболю – куница и еще более доступный мех фишера (канадской куницы).