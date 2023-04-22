Инвестиции в fashion сегмент.

Как привлечь инвестиции в собственный бренд?

Ответом на этот вопрос поделится российский дизайнер, основатель бренда RASTORGUEVA, Софья Расторгуева.

Стоит отметить, что вопрос привлечения дополнительного капитала в fashion-индустрию был и остается ключевым для многих компаний, в том числе для тех, которые уже получили известность на мировом рынке.

Мир моды меняется, трансформируется и постоянно приобретает новые формы.

Сегодня, как и во всем мире, fashion сегмент уверенно внедряет новые технологии и становится на путь цифровизации.

Сегодня покупателей сложно удивить современными технологиями или инновациями, поэтому мировые компании постоянно соревнуются в создании новых, уникальных историй, в том числе для привлечения внимания и дополнительных инвестиций.

Активная заинтересованность российским fashion сегментом стала прослеживаться относительно недавно, примерно с середины прошлого десятилетия. Тогда 2014 год побил рекорды по количеству сделок с компаниями, занимающимися разработкой и производством одежды в России, стали появляться первые онлайн площадки для продажи одежды и, соответственно, появились инвесторы, готовые вкладывать средства в данное направление. Так же российские дизайнеры стали выходить из тени и активнее рассказывать о себе.

Кто и почему инвестировал в модный сегмент и кто продолжает это делать сегодня?

С 2014 по 2020 год на инвестиционных полях fashion сегмента было относительное затишье, компании развивались, но привлечения больших капиталов инвесторов не наблюдалось.

Активные изменения в данном направлении начали прослеживаться с 2020 года, когда в отечественную моду были вложены рекордные сотни миллионов долларов. Удивительно, но именно во времена коронавируса многие бренды стали активно заявлять о себе. Инвесторами были не только частные лица, но и различные институты, а также государство, которое активно разрабатывает новые программы поддержки отечественных производителей.

Какие компании являются наиболее привлекательными для современных инвесторов?

Прежде всего, к таким компаниям относятся уже состоявшиеся бренды, которые доказали свою эффективность и завоевали признание широкой аудитории. Инвесторы охотно идут в такие компании и помогают масштабировать и без того прибыльный бизнес.

Вторая категория компаний- это молодые компании или бренды, которые имеют чёткую стратегию развития и позиционирование. Многие недооценивают данную категорию на начальном этапе, но впоследствии видят в ней большой потенциал.

Третья категория, которая активно набирает популярность на сегодняшний день- это организации, связанные с современными технологиями. Да, вы наверняка слышали про цифровую одежду, онлайн примерочные и прочие современные изобретения, которые тесно перекликаются с модой.

Почему инвесторы готовы вкладывать деньги в данные проекты?

Ответ очевиден: сегодня мир шагнул далеко вперёд и цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому при грамотном расчёте инвестиции в данный сегмент могут принести существенную прибыль в будущем.

Новые технологии создания одежды, современные способы конструирования и производства — вот основные драйверы развития модного рынка на сегодняшний день.

Огромное внимание уделено материалам нового поколения, "умным" тканям и высокопрочным элементам, которые делают одежду практически вечной.

Четвёртая категория- онлайн площадки.

Что показывает статистика?

Возьмём для сравнения один из крупнейших производственных рынков- Китай.

Онлайн продажи в модном сегменте в Китае добрались до отметки 50%. В этом нет ничего удивительного, ведь в период коронавируса именно онлайн продажи были основным источником дохода, а сегодня мы видим стабильную поддержку данного курса.

В России доля онлайн продаж так же выросла, но показатели куда скромнее- около 28%. Люди в России не готовы отказаться от традиционных походов по магазинам и так же отдают предпочтение традиционному шоппингу.

Есть ли шанс поменять ситуацию? Несомненно, да! Сегодня создатели онлайн площадок для шоппинга борются за внимание аудитории и создают новые стратегии развития данного направления.

Как привлечь инвестора в проект, вопрос, который для многих предпринимателей остаётся открытым.

Прежде всего, надо заинтересовать потенциального инвестора. Простая истина, которая открывает множество возможностей. Прежде всего стоит изучать профиль конкретного инвестора и рассказывать о своем бизнесе в терминах, интересных и понятных ему. Конечно, нужно говорить именно о бизнесе, а не о технологиях.

На этапе привлечения инвестиций необходимо грамотно оценить свои потребности и иметь чёткое представление, на что именно будет направлен капитал: на открытие бизнеса, развитие, масштабирование, ребрендинг и тд.

Деньги можно получить, не только обратившись напрямую к частным инвесторам, но и приняв участие в различных конкурсах и грантах.

Например, сегодня активно развивается направление малого бизнеса и государство поддерживает наиболее интересные и перспективные проекты, выделяя финансирование для развития и масштабирования.

Так же стоит обратить внимание на различные фонды поддержки молодых предпринимателей. Зачастую именно эти фонды помогают молодым брендам получить известность и уверенно встроиться в нишу.