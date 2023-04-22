Российский бренд ZARINA, входящий в портфель петербургской Melon Fashion Group, выпустил первую мужскую коллекцию одежды — ZRN MAN. Линия, о запуску которой компания объявила в начале весны, включает «современный и нескучный» базовый гардероб.

«Коллекция для мужчин вдохновлена идеей создания современного гардероба, в котором всё легко сочетается между собой. Мужская коллекция соответствует принципам стиля, качества, функциональности и доступности – на наш взгляд, именно это мужчины ценят в одежде. К тому же, мы стремимся к ответственному производству одежды, поэтому в линейке есть изделия, сделанные из переработанного сырья», – рассказали в ZARINA.

В первой мужской коллекции марки можно найти свитшоты, футболки, классические брюки и пиджаки, шорты, деним, рубашки, верхняя одежда и трикотаж. Также в линейке представлены модели, сделанные из переработанного хлопка.

Новая линейка ZRN MAN построена на концепции капсульного гардероба – все модели легко комбинировать между собой. На данный момент в наличии модели до размера XL, а с октября размерная сетка расширится до XXL.

Новая коллекция уже доступна для заказа на сайте бренда, а с 27 апреля она появится в розничных магазинах.