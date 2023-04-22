На платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping появилось более 44 тысяч наименований оригинальной продукции легендарной сети универмагов Macy’s.

В подборке из американского магазина представлена одежда и аксессуары от таких брендов, как Calvin Klein, Michael Kors, Levi’s, Ray-Ban, Polo Ralph Lauren, DKNY и других. Помимо этого, доступны к заказу вещи менее известных российскому потребителю марок: INC International Concepts, Charter Club, Bar III, Style&Co, Alfani.

«Сеть Macy’s оказала колоссальное влияние на развитие розничной торговли по всему миру. В том числе благодаря её распродажам обрела массовую популярность та самая «чёрная пятница» после празднования Дня благодарения, запуск которой впервые состоялся почти столетие назад. И сейчас в магазинах сети можно найти оригинальные бренды со скидками до 80%. Выгодный шоппинг без границ доступен с Macy’s на нашей платформе», – рассказал генеральный директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.

CDEK.Shopping – платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператопомогает заказать товары из-за рубежа по принципу «всё включено»: клиент выбирает товар на онлайн-витрине, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику компания берёт на себя. CDEK.Shopping предлагает клиентам товары из более 245 тысяч товарных позиций в категориях мужской, женской и детской одежды, а также из более 25 тысяч в аксессуарах.