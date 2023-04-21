9 июня в Москве пройдет самый масштабный форум в формате бизнес-разборов для женщин-предпринимателей – Collabroom Live. Мероприятие соберет в технопарке «Сколково» и онлайн более 2500 участников и более 50 лучших практиков из разных сфер бизнеса.

Среди главных тем мероприятия: страхи начинающих предпринимательниц, можно ли зарабатывать на любимом деле, растущие ниши 2023 года и основной акцент форума будет направлен на бизнес-разборы. Такой формат практической работы с экспертами поможет эффективнее проработать самые актуальные запросы предпринимателей, получить оперативную обратную связь и рекомендации по улучшению бизнеса.

Программа мероприятия поделена на несколько блоков:

Бизнес-разборы «Запуск бизнеса с нуля», где эксперты вместе с основателями акселератора Collabroom разберут самые интересные кейсы предпринимательниц;

На главной сцене Технопарка «Сколково» проведут серию бизнес-разборов «Масштабирование бизнеса» для проектов, которым необходимо масштабирование: как правильно собрать команду, выбрать каналы продаж, наладить клиентский сервис и т.д.;

В зале «Личный бренд» участницы смогут получить ответы на вопросы, связанные с построением стратегии личного бренда, увеличением блога в социальных сетях без миллионных инвестиций и т.д.;

В зале «Бизнес-идеи» эксперты обсудят инструменты для выбора своего дела и расскажут, как создаются бизнес-идеи;

В зале «Баланс», профессиональные психологи, коучи и успешные женщины-предпринимательницы поделятся собственным опытом и расскажут, как создать системы, поддерживающие ресурс и как выйти на баланс между работой и личной жизнью.

В рамках конференции состоится Церемония вручения премии женского ресурсного предпринимательства Collabroom Awards. Победители будут выбраны в 7 номинациях, заявку на участие можно подать до 11 мая.

Более 50 представителей бизнеса и СМИ станут экспертами форума и жюри премии. В их числе:

Юлиана Андреева, международный эксперт по голосу, основатель Voice Biohacking, Кремниевая долина

Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman

Надежда Черкасова, вице-президент ФК «Открытие»

Марина Починюк, HR-эксперт, эксперт Международного Олимпийского Комитета, бизнес-тренер, ICF коуч

Юлия Малинская, исполнительный директор арабской e-commerce экосистемы WEE, ex-HRD Rosreestr, Sitronics IT

Ольга Касьян, CEO акселератора Collabroom, серийный предприниматель, основатель агентства SmartMotion

Екатерина Мовсумова, партнер Collabroom, основатель HR Tech сервиса Mentorbot, ТОП100 женщин в венчуре (Rusbase 2019)

Нина Литвинова, управляющий партнер федеральной сети салонов маникюра и педикюра «ПАЛЬЧИКИ», основатель бьюти-пространства «Faceology»

Ольга Жукова, главный редактор и соосновательница New Retail

и т.д.

Завершит мероприятие развлекательное шоу «Бизнес-стендап» с участием известных женщин стендап-комиков.

Организатор мероприятия - первый бизнес-акселератор для женщин-предпринимателей Collabroom, который помогает женщинам перейти из найма в собственный бизнес. В 2023 году проект вошел в топ15 лучших бизнес-проектов премии Forbes Woman Mercury Awards.