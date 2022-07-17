В конце июня отгремело важное для российской модной индустрии событие - Московская Неделя моды. Более 450 дизайнеров со всей России показали свои коллекции в рамках показов, шоу-румов и маркетов.

Именитые модельеры и молодые дизайнеры предложили решения для грядущего сезона и задали большое количество тенденций, которые претендуют на звание главных трендов осени. Что же интересного нам предложили отечественные производители: ультрамодные решения или спокойные носибельные вариации?

Яркие жизнеутверждающие принты

Монохром этим летом уступил место ярким сочетаниям и сочным принтам. Чем необычные принт, тем лучше! В моду снова вошли анималистические принты, флора и фауна, изображения крупных цветов, но пальму первенство заслуженно отдаём этническим мотивам. Африканские принты и эксклюзивные ткани, которые представили дизайнеры коллаборации JUDY GREEN & Anna Skorokhodova Accessorize, понравятся не только любительницам экзотики, их также оценят модницы, обожающие привлекать внимание. Летние дерзко-чувственные образы от бренда Maison ESVE - модная исповедь для самых решительных особ. Геометрические и флористические, принты переплетаются и превращаются в целую картину. В коллекции VICTORIA ANDREYANOVA привычные принты приобрели своё новое прочтение: прямое платье в пол небесного оттенка стало полотном для целой картины леса и его жителей.

JUDY GREEN & Anna Skorokhodova Accessorize

Maison ESVE

VICTORIA ANDREYANOVA

Заниженная посадка

2022 год стал началом эпохи камбэков трендов нулевых: брюки и юбки на низкой посадке, плюшевые костюмы, винтажный стиль. Заниженная посадка стала тем самым символом свободы, который удачно вписался в гардероб современной успешной женщины. Если раньше такая талия выглядела излишне сексапильно и даже вызывающе, сегодня модельеры «укротили» сложный тренд, деликатно внедрив его в свои коллекции. Дизайнер Дима Магний в своей дебютной коллекции сочетает укорочённый прозрачный жакет и юбку с поясом и заниженной талией, что делает образ нежным и очень чувственным. Бунтарский стиль гротескных 90-ых отразился в коллекции бренда SHOCKING AFTERTASTE, и низкая посадка шортиков, брюк и юбок пришлась как нельзя кстати. Главное правило идеальной низкой талии в 2022 году: комфорт, удобство и шик нулевых в современном прочтении без гипертрофированно-агрессивной женственности. И на примере строгого по формам и нежного по цвету образа бренда BITTE_RUHE отметим, что заниженную посадку стоит использовать в ансамбле с укорочённым верхом, так контраст ярче и, соответственно, эффект от сочетания тоже.

Дима Магний

SHOCKING AFTERTASTE

BITTE_RUHE

Воротнички

Именно эта деталь всегда ассоциируется со школьной формой или офисным стилем, с чем-то строгим, четким и понятным или, наоборот, счастливым временем детства. Или же - с бунинской девушкой, мягкой, нежной и женственной, в платье плавных форм и с деликатным воротничком. Это настроение уловили и дизайнеры с прошедшей Московской Недели моды, например, в образах брендов Svetlana Mikhalenko и Loom by Rodina зрители увидели платья с воротниками, такими разными, и такими пронзительными. Классические силуэты приобретают торжественную чёткость линий, и в этих луках воротники идеально справляются со своей задачей: слегка смягчить и добавить нежности. Кружевные воротники ручной работы, которые можно увидеть в показе Gerda Irene, относят зрителя во времена активного распространения бохо-стиля, которые прямо-таки кричат: «Я артист, художник, а мода и одежда - способы моего самовыражения».

Loom by Rodina

Svetlana Mikhalenko

Gerda Irene

Сюрреалистические моносерьги

Объемные, яркие, немного эпатажные.. Да-да, мода на массивные серьги продолжается, однако становится более осознанной. Во-первых, обращаем внимание на значение, которое дизайнер вкладывает в украшение. Символизм держится в модных рейтингах, изделия со своей историей - находка для знающих модниц. Дизайнер Александра Корякина-Николаева предложила зрителям цветную инопланетную идею, «упакованную» в ультра-модные образы. Акцентная моносерьга, лежащая на плече, как нельзя кстати дополнила инопланетный образ. Во-вторых, важно помнить, массивное украшение не только может стать центром лаконичной композиции, но и отличным дополнением к яркому и даже пёстрому образу. Дизайнер Анна Скороходова в рамках показа JUDY GREEN & Anna Skorokhodova Accessorize продемонстрировала украшения из натуральной кожи, вдохновлённые творчеством художников-сюрреалистов и, в частности, Сальвадора Дали. Ярко-алая моносерьга с бахромой из цепочек органично смотрится с контрастным бюризовым принтованным платьем в африканском стиле, создавая новый, ещё более многогранный образ.

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JUDY GREEN & Anna Skorokhodova Accessorize