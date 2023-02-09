Соавтор бренда «Другие берега» Ксения Демьяненко-Новикова, примет участие в открытии инклюзивной выставки в Иваново «Искусство быть: запредельно близко» и проведет модный показ в рамках параллельной программы, чтобы вместе с благотворительным фондом «Гольфстрим» привлечь внимание к проблеме восприятия людей с инвалидностью в обществе.

В создании коллекции из 6 образов принимали участие люди с ментальными особенностями развития, рисунки которых были адаптированы в авторские ткани. Коллекция посвящена семье, дружбе, домашнему теплу и заботе, поэтому графичными символическими принтами стали: птицы, птенцы, гнезда, цветочные образы.

Открытие выставки «Искусство быть: запредельно близко» состоится 16 февраля в Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени Д. Г. Бурылина в Музейно-выставочном центре. Для посетителей музея выставка будет доступна с 17 февраля по 26 марта 2023 года.

Оммаж знаменитому своим текстилем городу Иваново - один из арт-объектов экспозиции – «Сигнальный экземпляр» Арт-группы «Хочу быть Соковым». Название Арт-группы «Хочу Быть Соковым» удивительным образом отсылает к значимой фигуре для Иванова – Осипу Сокову – одному из первооткрывателей хлопчатобумажной промышленности. Изначально же в названии речь идет о другом не менее известном Сокове – Леониде – отечественном художнике, представителе соц-арта. Однако здесь ориентир на городе Иванове не заканчивается: сама работа, представленная на выставке, говорит со зрителем посредством текстиля, с чем сам город и ассоциируется в умах многих гостей. Авторы использовали 33 кусочка ткани, чтобы передать важные для проекта слова. В работе использовался ивановский текстиль. Орнамент выбирался относительно эмоций, вызванных тем или иным словом, размещенным после на кусочке ткани.

Искусство быть: запредельно близко — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Другие Берега — это история дружбы людей с ментальными особенностями развития, участников клуба «Грани», и профессиональных дизайнеров – Ксении Новиковой (Демьяненко) и Дарьи Растуниной.