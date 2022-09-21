9 октября в галерее "Колокольников, 17", при поддержке Благотворительного Фонда "Координационный центр культурного наследия" состоится уникальное событие - уличный показ мод. Моделями станут дети с особенностями развития и члены их семей.

Модели пройдутся по красной дорожке подиума в Колокольниковом переулке в одежде с принтами работ художников - резидентов галереи. В показе примут участие ребята с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и ограничениями в движении.

Инициаторами показа выступили родители детей-подопечных Фонда. Близкие люди знают, как трудно адаптировать особенного ребёнка к окружающему миру и мир к ребёнку. Художники галереи "Колокольников, 17" и творческий коллектив Фонда «КЦ Культурное наследие» создадут показ, который не оставит равнодушных. Именно художники знают, что каждый человек от природы красив, что в каждом горит своя небесная искра.

После модного шоу гости смогут принять участие в закрытом благотворительном аукционе редких работ художников, выставляющихся в галерее. Многие работы будут доставлены из частных коллекций и личных собраний друзей проекта «Колокольников, 17».

Среди художников, чьи работы будут представлены к аукциону, особенно выделяется имя Евгения Тихонова. Его живопись – это не просто высокая техника и блестящее мастерство, но целая вселенная, посвящённая теме детства. Уникальный синтез, который похож на коллективное воспоминание о том, как прекрасна жизнь глазами ребёнка. Работы Евгения Тихонова проникнуты присутствием той невидимой, но вполне ощутимой тайны, которая окутывает взгляд на мир чистой души.

Все вырученные средства пойдут на поддержку благотворительных проектов Фонда.

Подобные благотворительные аукционы решено сделать в галерее регулярными, и уже назначена следующая дата, 27 октября. К участию готовятся новые работы, и подают заявки новые громкие имена.

Евгений Тихонов – художник, мастер графики, живописец, и графический дизайнер. Родился в 1966 году, учился в Московском Академическом Художественном Училище памяти 1905 года. Евгений Тихонов преподает в Музее Москвы и является автором искусствоведческого проекта Студия Искусств «Классика», где исследует программы развития пространственного мышления и конструктивной деятельности детей.

Евгений Тихонов участник более 30 персональных художественных выставок. Работы художника находятся в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка работ художника продлится в галерее "Колокольников, 17" весь октябрь.

Адрес: г. Москва, ул. Колокольников переулок, дом 17

9 октября, 17:00