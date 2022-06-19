На основной площадке в парке «Зарядье» свои коллекции представят более 120 российских дизайнеров. В программе события 69 показов коллекций дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Кемерова, Кирова, Красноярска, Мурманска, Нальчика, Самары и Твери. В них примут участие уже известные дизайнеры и бренды, такие как: AKHMADULLINA, Julia Dalakian, VICTORIA ANDREYANOVA, IANIS CHAMALIDY, MASTERPEACE. Дебютные показы проведут: STUDIO 29, Дима Магний. В рамках расписания свои коллекции также представят дизайнеры, которые поддерживают и развивают тему sustainability: ABZAEVA, BEENA, JENESAQ, Gerda Irene и другие.

Специальными проектами на Московской неделе моды станут показы известных российских дизайнеров: показ Slava Zaitsev пройдет 20 июня, а показ VALENTIN YUDASHKIN — 26 июня.

Москвичи и гости столицы смогут посетить открытые коллективные показы студентов и выпускников известных учебных заведений Москвы, которые ведут подготовку специалистов по направлению «Дизайн одежды». Так, в Большом амфитеатре пройдут показы: Moscow Art-Industrial Institute, «Vivat, MHPI!» (21 июня, в 13:00), SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY (22 июня, в 13:00), Академия брендинга и дизайна METRICS (23 июня, в 13:00), Британская высшая школа дизайна (24 июня, в 13:00), Институт бизнеса и дизайна (26 июня, в 13:00).

«В России большое количество талантливых дизайнеров. В столице впервые проводится модное событие такого масштаба — Московскую неделю моды смогут посетить десятки тысяч гостей. Те, кто не сможет приехать в столицу в эти дни, получат возможность увидеть показы в онлайн-режиме на официальном сайте», — отметил Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В «Зарядье» с 23 по 26 июня, с 13:00 до 21:00 будет работать открытый маркет российских брендов, где 58 марок представят одежду, обувь и аксессуары в различных направлениях и стилях. Организацию работы маркета будет курировать магазин независимых локальных брендов уличной одежды LCLS.RU.

Пространство Музея моды в Гостином дворе на неделю превратится в шоурум — площадку для нетворкинга, где ведущие байеры смогут познакомиться с коллекциями дизайнеров. Профессиональный шоурум посетят более 100 байеров из 25 городов России.

Московская неделя моды пройдет по всей Москве. Помимо парка «Зарядье», показы пройдут на ВДНХ и Тверской площади. Гости и жители столицы смогут в открытом доступе наблюдать показы на ВДНХ у фонтана «Дружбы народов», а также музыкальные выступления Pompeya, Риада Маммадова и его ансамбля, Shanyana & Guru Groove Foundation, DJ Федора Фомина и других. Полное расписание показов Московской недели моды доступно на официальном сайте мероприятия.