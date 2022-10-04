В эти дни в Милане и Париже проходят недели моды сезона весна-лето 2023. Неделя моды в северной части Италии прошла шумно и как всегда вызвала большой ажиотаж прессы: на показах присутствовали звезды и модные критики, а дизайнеры удивили своими контрастными коллекциями, балансирующими между консервативным спокойствием и кричащим футуризмом.

Дизайнер Ирена Сопрано и ее бренд Sol Angelann стали единственными участниками из России в этом году.

«Подготовка к европейским показам заняла у моей команды около 8 месяцев, были сомнения и творческие споры с коллегами, но коллекция, по мнению модных критиков, смотрелась очень достойно: вечерние наряды с необычными павлиньими принтами и наши фирменные кристальные платья и бархатные костюмы с ассиметричным кроем и драпировками привлекли внимание миланской прессы и гостей показа: нас пригласили принять участие в следующем сезоне Milan Fashion Week 2023, а пока мы готовимся к предстоящим неделям моды в Дубае и Алжире»-комментирует показ Ирена Сопрано.

История бренда началась в 2011 году с небольшого ателье в Москве , а сегодня в нарядах мы можем увидеть европейских звезд на Венецианском, Каннском, Берлинском и Московском кинофестивалях; звезд Голливуда на самых ярких светских мероприятиях: красных дорожках и премьерах: Марайя Кери, Леди Гага, Николь Шерзингер , Бейонсе, Пэрис Хилтон, Ева Лонгория и многие другие.

География бренда обширна – сейчас коллекции Sol Angelann можно купить в Москве, Париже, Лондоне, Мюнхене, Лос-Анджелесе, Дохе, Дубае, Абу-Даби, Эль-Кувейте, Ташкенте, Харькове. В ближайшее время Ирена Сопрано планирует покорить и азиатский рынок – уже ведутся активные переговоры с крупнейшими торговыми центрами Кореи и Китая.