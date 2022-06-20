Пресс-конференция народного артиста России, премьера Большого театра, и.о. ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николая Цискаридзе состоялась в ТАСС 9 июня 2022 года в преддверии концерта выпускников Академии, который пройдет 23 июня в Государственном Кремлевском дворце и будет посвящен 95-летию выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича.

В начале пресс-конференции вниманию собравшихся предложили видеоролик о буднях студентов Академии - просмотр логично продолжился разговором о старейшем учебном заведении России, которое, по сути, положило начало становлению классического балета в мире. В стенах красивейшего здания на улице Зодчего Росси в Санкт-Петербурге всегда чествуют знаменитых выпускников – Николай Цискаридзе убежден: это одна из важнейших составляющих воспитания артистов. Нынешний концерт в Государственном Кремлевском дворце в этом смысле продолжает традицию «именных» выпускных. Самый первый из них, в 2015-м, посвящался юбилею Джорджа Баланчина, без которого невозможно представить балет ХХ века, а в 2019-м - 140-летию со дня рождения А.Я. Вагановой.



В 2022 году Николай Цискаридзе и его воспитанники отдадут дань уважения также прославленному балетмейстеру-реформатору Юрию Григоровичу. Во втором отделении кремлевского концерта зрители увидят III акт «Раймонды» А.Глазунова – М.Петипа в редакции Юрия Григоровича 1984 года. Николай Цискаридзе особо подчеркнул, что далеко не в каждом театре состав танцовщиков позволяет поставить данный спектакль, однако вагановцам это оказалось по силам. Что касается первого акта, то в него войдут танцы Дня и Ночи из оперы «Джоконда» А.Понкьелли (хореография М.Петипа в редакции Н.Цискаридзе), «Фестиваль цветов в Чинзано» Э.Хельстеда и Х.С. Паулли (хореография А.Бурнонвиля) и «Классическая симфония», поставленная Л.Лавровским на музыку С.Прокофьева. Николай Цискаридзе пояснил, что всегда старается показать в выпускных концертах все разнообразие классического танца, но, разумеется, при подборе репертуара исходит из возможностей конкретных учащихся.



Известно, что билеты на выпускные концерты вагановцев продаются по самым доступным ценам, за что, конечно, огромное число зрителей ректору бесконечно благодарно. Когда эту тему затронули на пресс-конференции в ТАСС, Николай Максимович заметил, что сам он рос в то время, когда высокая культура была доступна практически всем, и собственно, для него это остается нормой и сегодня.



На вопрос о том, сложно ли ему было девять лет назад перейти с творческой работы на административную, возглавив Академию русского балета, Николай Цискаридзе ответил, что нет. «Сложно было танцевать, - сказал он, - а все остальное очень просто». И уточнил: «Ну, во-первых, у меня уже было две профессии - творческая и юридическая, колоссальный педагогический опыт, я уже ставил спектакли. И потом - я пришел туда не руководить, а работать, и результаты этой работы налицо». Другое дело, что руководить таким коллективом, с таким количеством несовершеннолетних учащихся, это колоссальная нагрузка и ответственность. «Никому не пожелаю быть руководителем», - неожиданно пессимистически констатировал Николай Максимович.



Что же касается конкретных итогов деятельности на посту и.о. ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, то Николай Цискаридзе подчеркнул: самый главный итог для него – то, что именно выпускники Академии становятся примами и премьерами Большого и Мариинского театров.

При этом для ректора Академии очень важна и хозяйственная составляющая: ребята должны жить и обучаться в комфортных для них условиях. Николай Цискаридзе в этом плане спокоен: его будущий преемник получит учебное заведение в фантастическом состоянии, с отличным ремонтом. «Мне не стыдно ни за один день своей работы. Наверное, это самое главное», - говорит он.



Журналисты не смогли пройти мимо активнейшей просветительской деятельности Николая Цискаридзе, рекордной посещаемости его соцсетей и блогов на различных платформах и выход на первые места в рейтингах руководителей российских вузов. Среди вопросов, прозвучавших на пресс-конференции, был и такой: «Удается ли Вам оперативнее решать насущные вопросы, в том числе в сфере хореографического образования, благодаря тому, что вы являетесь членом Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, а также членом Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей?» В ответ Николай Цискаридзе предложил собравшимся лично убедиться в объёмах и актуальности своей работы по официальным отчетам указанных Советов, но с заметной гордостью назвал одно из самых важных своих достижений - отсрочку от призыва для артистов балета.



Конечно же, журналисты не смогли обойти вниманием и новое амплуа Николая Цискаридзе, весной ставшего ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Отвечая на вопрос, как он ощущает себя в этом проекте, артист объяснил, что не стремится походить ни на одного из прежних ведущих, которые замечательно справлялись со своей ролью, – он остается самим собой. «Я же артист балета, - напомнил Цискаридзе, у нас всегда много составов. И, если ты чувствуешь, что можешь выступить достойно, то выходи и делай так, как можешь именно ты».



В заключение пресс-конференции Николай Цискаридзе признался, что все-таки решился написать воспоминания – о театре, своем пути в балете, знаковых встречах. Книга выйдет в свет в начале июля, практически сразу после концерта выпускников Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.