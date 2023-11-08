«Мое сердце всегда принадлежало Chloé. Так было с тех пор, как я переступила порог его Дома более 20 лет назад. Моё возвращение кажется естественным и очень личным. Для меня большая честь принять на себя эту роль и развить видение, которое Габи Агьен и Карл Лагерфельд определили на заре истории Дома», - прокомментировала свое назначение Чемена Камали.

Чемена Камали родилась в Германии в 1981 году, там же изучала дизайн одежды в Трирском университете прикладных искусств. После чего дизайнер имела степень магистра искусств в области моды в лондонском Central Saint Martins, получив диплом с отличием у профессора Луизы Уилсон в 2007 году.

Камали попала на стажировку во французский Дом сразу после учебы и заняла должность ассистента дизайнера, когда креативным директором Chloé была Фиби Фило. Далее, создавала женскую линию в Alberta Ferretti и Strenesse; а в 2013 году Чемена вновь вернулась, но уже в команду Клэр Уэйт Келлер.

В 2016 году дизайнер перешла на позицию директора женской одежды ready-to-wear в Saint Laurent; после работала креативным консультантом Frame, а этим летом вернулась в Chloé, но на позицию директора параллельной студии дизайна.

Помимо всего вышеперечисленного, в резюме Чемены Камали числится работа в паре с директором по аксессуарам Lanvin Лусио Финале. В 2015 году она создавала осеннюю коллекцию Дома, что символично - первую после ухода Альбера Эльбаза.

Основанная в 1952 году компанией Aghion и контролируемая швейцарской люксовой группой Richemont с момента своего образования в 1988 году, Chloé считается одним из ключевых французских модных брендов, основанных в послевоенный период, наряду с Yves Saint Laurent и Christian Dior.

Над дизайном Chloé работала сменяющая друг друга команда талантливых дизайнеров, в том числе Карл Лагерфельд, который был креативном директором Дома целых два раза; Стелла Маккартни; Фиби Фило; Ханна Макгиббон; Мартин Ситбон; Пауло Мелим Андерссон; Клэр Уэйт Келлер; Наташа Рамсей-Леви и предшественница Камали – Габриэлла Херст.

«Chloé - важная и всеми любимая часть Richemont. Возвращение Чемены Камали - это захватывающая новая глава в жизни Дома, учитывая ее страсть к наследию бренда и ее сильную связь с Chloé», - прокомментировал Филипп Фортунато, генеральный директор отдела моды и аксессуаров Richemont.

Индустрии моды придется подождать еще немного, чтобы увидеть первую коллекцию Chloé в исполнении Чемены Камали. Какой она будет?! Возможно, дизайнер, работая в свое время с Фиби Фило, вернет Chloé тот самый минимализм и утонченную женственность; или же вдохновится периодом работы с Клэр Уэйт Келлер, которая объединила классику и спортивный шик?! Дебют дизайнера состоится в феврале следующего года в рамках Недели моды в Париже. Однако, президент и генеральный директор Chloé Риккардо Беллини уже настроен оптимистично: «Я горд приветствовать Чемену Камали в Chloé. Её необыкновенный творческий талант, богатый опыт и уникальная связь с наследием и ценностями бренда делают её естественным выбором на эту должность. Видение Чемены, вдохновленное любовью к бренду, станет настоящим воплощением уникальной ДНК Chloé».