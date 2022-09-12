Российская сеть магазинов «Снежная Королева» представляет коллекцию премиальной линии одежды и аксессуаров LIMITED EDITION сезона Осень-Зима 2022/23.

Запуская лимитированную линию год назад, бренд стремился продемонстрировать в ней свою, не имеющую аналогов в России, экспертизу в производстве верхней и повседневной одежды, соединенную с тщательной аналитикой модных трендов и предпочтений покупателей. Именно клиенты «Снежной Королевы» – целеустремленные, динамичные, стремящиеся к разнообразию и гармонии во всех сферах жизни и делающие выбор в пользу сбалансированного универсального гардероба – стали главным вдохновением для создания премиальных коллекций.

Ключевым словом нового сезона «Снежной Королевы» становится «забота»: в первую очередь, об эмоциональном состоянии клиентов. Материалы и фактуры коллекции – натуральные, тактильно приятные, создающие чувство комфорта. Цветовая палитра – от успокаивающих натуральных оттенков бежевого до наполняющих энергией оранжевого, терракотового, синего электрик. Яркие акценты, нетипичные для зимнего сезона, станут дофаминовым зарядом во время традиционного периода холодов.

Не меньшее значение имеет принцип капсульности, лежащий в основе коллекции, и позволяющий сэкономить энергию при взаимодействии с собственным гардеробом. Из моделей можно собрать полноценные луки для любого случая, будь то рабочая встреча, поездка загород, обед с подругами или свидание.

Традиционно широкая линия верхней одежды включает беспроигрышные куртки-косухи, идеальные пальто-халаты, дубленки, уютные шубы-тедди из экомеха, выполненного из натуральной овечьей шерсти. Незаменимые зимой пуховики представлены в разнообразии вариантов: объемные и компактные, из нейлона и кожи, лаконичные и дополненные бахромой.

Бестселлеры предыдущих коллекций из натуральной кожи – платья-жилеты, юбки-трапеции и брюки – представлены в новых цветах и вариациях деталей. Линия трикотажа демонстрирует must haves осенне-зимнего сезона: джемперы и брюки из шерсти с добавлением кашемира, кардиганы, жилеты и платья с трендовым вырезом на спине. Дополняют коллекцию жакеты оверсайз, платья-комбинации и струящиеся юбки миди – всё, для того чтобы собрать полноценный внесезонный гардероб.

Аксессуарная линия включает уже ставшие хитами лаконичные сумки жесткой формы в чёрном и бежевом цветах, а также сумки вариативных размеров с трендовыми кожаными сборками. Дополнить образ можно шарфами, шапками-бини и варежками в универсальных оттенках.

Все вещи коллекции LIMITED EDITION выполнены ограниченным тиражом и доступны онлайн на официальном сайте и в избранных магазинах сети «Снежная Королева» по адресам:

Москва

ТРК «Метрополис», Ленинградское ш., д.16А, корп.4

ТЦ «Columbus», ул. Кировоградская, д.13А

ТРЦ «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2

Санкт-Петербург

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр-т, д.30А

Красноярск

ТРЦ «Планета», ул. 9 мая, д.77

Владивосток

ТВК «Калина Молл», ул. Калинина, 8

Казань

ТРЦ «KazanMall», ул. Павлюхина, д. 91