Новогодний фестиваль моды и красоты Back to Fashion пройдёт уже в 7-й раз и представит текущие коллекции одежды, аксессуаров, парфюма и предметов интерьера российских дизайнеров в одном из самых больших залов отелей российской сети отелей Azimut.

В программе фестиваля шоу-рум дизайнерских коллекций, модные показы вечерней и повседневной моды, благотворительная лотерея, подарки для гостей от партнеров, дегустационный бар, а главное – атмосфера предстоящего праздника – Нового года!

Ведущий праздника актер, шоу-мен и певец Дмитрий Кузеняткин станет проводником в мир моды и последних достижений косметологии, вдохновит гостей вечера на дружеские беседы и знакомства с коллекциями российских модных и бьюти брендов таких как Madammel, Josephine Cashpar, Barashkiss, Natalia Zaitseva, Tepliz, Fama Clamosa, шоу-рума дизайнерских брендов Vipkomod, Novik Bijou, Denata, Lovely Me, первый бренд гипоаллергенных украшений из пластика Слонвиш, бутика эксклюзивного парфюма Navsegda.store, коллекций картин и предметов интерьера от санкт-петербуржского дизайнера Ирины Ворониной и елочные игрушки от Artstore_on, эфирные масла Astro Aroma Drop и партнера фестиваля студии Idol Face!

Дизайнер и создатель бренда одежды pret-a-porter de luxe @madammelcouture Елена Савельева в 16:00 расскажет интересные, познавательные, где-то смешные «кутюрные истории»! В завершение лекции пройдет модное дефиле, на котором гости вечера смогут познакомится с коллекцией Madammel.

Участники – новички фестиваля шоу-рума - бренд вечерних сумочек Telpiz представит коллекцию уникальные сумочки с кутюрной вышивкой для особого случая. Новикова Екатерина дизайнер украшений ручной работы представит бренд – Novik Bijou. Здесь каждая пара серег выполнена в ограниченном количестве или в единственном экземпляре. Бренд создан для сильных женщин, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность и выразить свою уникальность. Коллекции домашней обуви из натуральной овчины Barashkiss не оставят равнодушными никого, покоряя своей мимишностью.

Бренд Первый живой коллаген производит пищевой, питьевой и косметический коллаген. Включает в себя пищевые продукты, функциональные напитки, профессиональную и домашнюю косметику для лица, тела и волос, а также средства для безопасного макияжа и гигиены полости рта. Есть линия пищевого живого коллагена халяль, которая производится с соблюдением мусульманских традиций в присутствии эксперта Муфтията. На каждую партию продукта Муфтиятом выдаётся отдельный Сертификат.

В программе вечера мастер-класс от броу-дизайнера Ильи Адамова ("Технологии красоты"), который расскажет о модных тенденциях в архитектуре бровей для мужчин.

В рамках фестиваля пройдет благотворительный аукцион от БФ «Гольфстрим». Вещи для мероприятия предоставили российские селебрити и друзья фонда. Дата аукциона выбрана не случайно – 3 декабря Международный день инвалидов и в эти даты благотворительный фонд «Гольфстрим» хочет привлечь к этой теме как можно больше внимания и рассказать о благотворительности. Это тема созвучна фестивалю моды и красоты, поскольку Back to Fashion это не просто модный марафон, для тех, кто знает и любит моду, следит за новыми тенденциями, но и для тех, кто оказывает помощь людям с особенностями здоровья. Каждый звездный лот будет разыгран на аукционе, а вырученные деньги пойдут в пользу благотворительного фонда «Гольфстрим».

Один из основных лотов – пальто с авторской росписью предоставила дизайнера бренда одежды Astromoda Елена Махиня. Несколько месяцев она работала над принтом, который с помощью специальной техники перенесла на ткань. Философия бренда отражена в названии – дизайнер создает одежду в соответствии со знаком зодиака и сопутствующей этому знаку стихией. Одежда, наполненная смыслом и энергией, дарит творческую свободу, импульс, а также психологический комфорт. Изюминка дизайнера – сочное звучание известных работ импрессионистов Клода Моне и Винсента Ваг Гога, которые появляются в работах мастера, в том числе и на лоте для благотворительного фонда «Гольфстрим». Актриса театра, кино и озвучивания Лина Иванова, голосом которой говорят Эмма Уотсон и её персонаж Гермиона Грейнджер из саги о Гарри Поттере и Шейлин Вудли и её персонаж Беатрис (Трис) Прайор из трилогии «Дивергент» передала в качестве лота — старинные очки из собственного реквизита артистки. Актёр театра и кино Илья Древнов, служащий в «Современнике» и известный по таким фильмам, как «Ворошиловский стрелок», «Тонкая Грань», «По следу зверя» и другим работам передал в качестве лота — редкую книгу об истории создания театра «Современник» от основания до сегодняшних дней со своим автографом под названием «Сподвижники — портрет театра на фоне меняющегося времени».

Фестиваль моды и красоты Back to Fashion — это пространство моды, красоты и интеллекта!

Новогодний фестиваль моды и красоты Back to Fashion FW 22/23.

04 декабря 2022 (воскресенье).

Отель Azimut City Hotel Olimpic, зал Volga.

Адрес: Москва, Олимпийский проспект, 18/1 (ст. метро «Проспект Мира»)

Подробнее в группе ВК https://vk.com/backtofashion