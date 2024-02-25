Российский бренд Vira Plotnikova вновь принял участие в профессиональной выставке CPM 2024, которая прошла в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. На рынке компания стала известна своей верхней одеждой на основе инновационного материала Merino WoolFur — особенного шерстяного меха с натуральным ворсом. Это композиционный материал, состоящий из четырех слоев, прочно скрепленных между собой: ворс из 100% натуральной шерсти австралийского мериноса, трикотажная основа и искусственная замша с тончайшим, едва заметным силковым покрытием наппа). Такой материал отличается особой износостойкостью, а изделия из него подойдут как на легкую погоду (от +5 С), так и на холодную в зимний период (до -30 С).

На выставке Vira Plotnikova представила свои новые коллекции в обновленных сезонных цветах и новых трендовых фактурах с длинным ворсом. Также линейка бренда всегда включает уже полюбившуюся классику. Безусловным хедлайнером коллекции по-прежнему остаются завоевавшие популярность модели, выдержанные в деловом элегантном стиле — фирменные Teddy Coat и шубки в различных вариациях. Коллекция этого сезона включает все последние тенденции меховой моды и пропитана любовью к новому. Линейка дополнена новыми фактурами: зефир в цвете пыльная роза, лиса в цвете синий электрик и др. Совсем новыми стали двусторонние модели с колор блок - двухсторонние дубленки и шубы, которые позволяют обладать сразу двумя изделиями в разных цветах. Их можно носить и как меховое пальто, и как модную дубленку. Большинство изделий имеют объемные силуэты и за счет объемного кроя и длинного ворса, однако это не мешает подчеркнуть фигуру.

Каждый сезон Vira Plotnikova обновляет цветовую палитру и добавляет новые дизайнерские решения. Фактуры отличаются высотой ворса, формой и размером завитка, благодаря чему изделия обладают исключительным эстетическим и тактильным эффектом.

За время своего существования компания стремительно развивается на рынке и привлекает новых партнеров для совместной работы. Vira Plotnikova успешно сотрудничает с известными дизайнерами, брендами, торговыми сетями, салонами одежды, выступает и как производственная площадка и как создатель собственных коллекций, так как компания владеет собственным производством в Екатеринбурге.

Бренды-заказчики могут не только выбрать модели из каталога фабрики, но и реализовать свои собственные новомодные решения. Минимальный заказ по каталогу Vira Plotnikova составляет от 20 изделий, индивидуальная разработка доступна при заказе от 30 единиц на цветомодель. Сроки выполнения варьируются от 2 недель до 6 месяцев с момента утверждения образца. Сроки зависят от наличия материала, объема заказа, времени заказа, наличия очереди на производстве.

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