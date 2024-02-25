Стартовал 41-й сезон международной выставки моды CPM с fashion-завтрака в ресторане “Коллектив Наркомфин” с участием организаторов проекта, а также специальных гостей - Игоря Чапурина, Марии Федоровой, Елены Крыгиной, представителей нескольких модных брендов, инфлюенсеров и медиа.

А начиная с 19 февраля уже на площадке Экспоцентра тысячи байеров знакомятся в коллекциями будущего сезона осень-зима 2024/25 для формирования предзаказов, принимают участие в бизнес-форуме Russian Fashion Retail Forum, посещают обзоры от ведущих мировых тренд-бюро и подиумные показы.

Одним из хедлайнеров CPM стал бренд Chapurin, с новой коллекцией которого можно ознакомиться как на стенде, так и на специальном CPM Gala Show, в котором также приняли участие бренды Valentin Yudashkin, Akhmadullina Dreams, Botrois, Masterpeace, Artem Krivda, Eleganzza и многие другие.

CPM представляет весь мир моды: на выставке представлены десятки групп товаров, более 950 брендов одежды, белья и аксессуаров из 27 стран. И, конечно, проект является одним из значимых событий для многих медийных персон. Некоторые из них с удовольствием делятся своими впечатлениями:

Максим Аверин:

“Я не первый раз на СРМ, здесь невероятно круто, и хочется пожелать организаторам дальнейшего масштабирования. В 2019 году я открывал выставку, был специальным гостем церемонии открытия – и с того момента проект стал еще более важной информационной и деловой платформой в модной индустрии”.

Олеся Судзиловская:

“Выставка CPM – это уже традиция для меня. Всегда нахожу что-то интересное. В прошлом сезоне побывала на fashion-показе, который с удовольствием посетила и посмотрела на стильные коллекции. Часто поддерживаю российские марки и не только. Кстати, в этот раз познакомилась с компаниями Level PRO и OVERLAY. Команды дизайнеров создают вещи, которые легко комбинировать с гардеробом любого стиля. OVERLAY – это подчеркнутая фигура, горящие глаза и внутренне равновесие, а Level PRO – это производство и оптовая продажа невероятных головных уборов и аксессуаров”. Посещение выставки CPM – для меня это уже тоже традиция. Всегда встречаю здесь новые бренды, интересные стенды с известными именами.

В прошлом сезоне с удовольствием посетила масштабный fashion-показ, отметила для себя стильные коллекции.

Часто лично поддерживаю российские марки. В этот раз познакомилась с компаниями Level PRO и OVERLAY. Команды дизайнеров этих брендов создают вещи, которые легко комбинировать с гардеробом любого стиля.

OVERLAY – посвящает свои образы активным, любящим жизнь, сохраняющим внутренне равновесие персонам.

Level PRO – производят привлекательные и необычные головных уборов и аксессуары.»

Александр Анатольевич:

“Я отвечу вполне предсказуемо для “старой школы” – считаю, что выставки нужны, и нужны живые встречи с людьми, товаром, продукцией, которая интересует аудиторию. Важно прийти, потрогать, померить, поговорить, познакомиться. Другими словами ярмарка — это древнейший вид бизнеса и веселья. В этом сезоне я успел зайти на стенд компании головных уборов Level PRO, где присмотрел для себя стильные ушанки и модную шапку для выходов в холодное время года и не только”.

Маргарита Митрофанова:

“Всегда с радостью посещаю CPM – у меня тут уже есть свои любимые корнеры, и я с интересом рассматриваю, что у них новенького. А иногда интересно вдыхать! Так, была рада познакомиться с ароматами для дома “Третье чувство”. Мне они понравились, поэтому с удовольствием поставлю в свою квартиру их бестселлер – бестселлер COBA HOME и буду наслаждаться”.

Анна Чурина:

“В этот раз мое открытие на выставке — бренд из Краснодара Vivo Style. За ним стоят очень душевные люди с горящими глазами, видно, что они занимаются любимым делом, а потому и наряды у них получаются потрясающими. Буду с удовольствием их носить этим летом, особенно понравилось пижамные костюмы из очень приятной ткани. Я уже запланировала, на каком кино-событии их выгуляю”.

Владимир Славский:

“Я не первый раз на выставке CPM и люблю сюда приходить, потому что ты получаешь визуальную картинку, насмотренность. Это такое расширение кругозора и удовольствие, и, конечно же, ты здесь встречаешь коллег и друзей. Это необыкновенная радость обмена энергией. Я как дизайнер и стилист считаю, что выставки необходимы для развития брендов, и это обязательная история, потому что это прямой контакт с байерами, экспертами и специалистами. Надо отметить, что здесь с успехом проходит бизнес-форум RFRF — Russian Fashion Retail Forum, шикарная программа мероприятий, конференций в формате public-talk с участием ведущих экспертов и игроков рынка”.

Светлана Абрамова:

“Я посещаю выставку CPM регулярно и у меня сложилось впечатление, что в этом году она стала более масштабной, а представленных брендов стало больше. Особенно большая гордость за наши регионы, которые прекрасно демонстрируют, какое у нас в стране достойное производство. Вот, например, ухожу не с пустыми руками: давно искала себе повязку на голову, и она нашла именно здесь, у бренда аксессуаров из Тамбова Level PRO. Помимо отличного качества, они отвечают современным тенденциями по доступным, кстати, ценам — что тоже важно”.

Татьяна Веденеева:

“Радует, что на выставке CPM представлено много новых брендов, в том числе российских, которые потрясают меня своей лаконичностью, современностью и по-настоящему хорошим дизайном. В этот раз особое внимание уделила бижутерии и аксессуарам. И в частности, отметила для себя уникальные украшения ручной работы By Chubaruk. Так что с удовольствием прихожу сюда каждый сезон и всегда открываю для себя что-то новое и интересное”.

Анна Тихомирова:

“Я рада присутствовать на такой масштабной выставке. Приятно видеть огромное количество российских брендов, которые развивают модную индустрию в нашей стране. Сегодня познакомилась с новым для себя брендом из Тольятти — OVERLAY, чья коллекция спортивной и кэжуал одежды мне сразу приглянулась. Уже заказала себе несколько моделей для репетиций в театре”.

Ирина Безрукова:

“Рада видеть среди партнеров выставки CPM косметический бренд NanoAsia, который мне очень нравятся. Признаюсь: у меня очень строгий косметолог, через ее ревизию проходит вся косметика, которая попадает ко мне в руки. Так вот NanoAsia получила высокую оценку и от нее как профессионала по своему составу, и от меня как пользователя довольного эффектом от ее использования. Хочется поблагодарить Киру Сорокину, основательницу этого бренда, и пожелать дальнейшего процветания”.

Глафира Тарханова:

“Я уже точно знаю: хочешь узнать о модных тенденциях – нужно приехать на CPM! Здесь всегда задается настроение на предстоящий сезон, благодаря чему ты немножко опережаешь время, которое в моде, как известно, быстротечно. А еще выставка дает возможность познакомиться с новыми брендами — так, открыла для себя в этот раз Julvern. Я просто не смогла пройти мимо их тренча в небесно-голубом цвете и теперь с особым нетерпением жду весну”.

Никита Тарасов:

“Выставка CPM – глобальная лаборатория для вдохновения. Уникальная выставка, по своему масштабу больше похожая на город в городе. Такого изобилия марок одежды, тканей, фурнитуры я не встречал нигде. Для новичка тут есть все, чтобы запустить свой собственный бренд. Найти новых партнеров для реализации своего продукта, если ты уже крупный производитель. Я имею честь посещать выставку уже не первый год, и каждый раз открываю для себя что-то новое. Плацентарная косметика Plazan - это отечественный бренд, создающий высокоэффективные кремы. Домашний уход дает потрясающий эффект. Сыворотки и плацентарные маски на уровне клеток и тканей человека включают механизм стимуляции обменных процессов и омоложения кожи за счет собственных ресурсов”.

Выставку СРМ посетили: Максим Аверин, Олеся Судзиловская, Игорь Чапурин, Юрате Гураускайте, Александр Анатольевич, Евгения Линович, Маргарита Митрофанова, Анна Тихомирова, Глафира Тарханова, Татьяна Веденеева, Лариса Вербицкая, Артем Кривда, Никита Тарасов с женой Мариной, Елена Кулецкая, Ирина Безрукова, Анна Чурина, Илана, Светлана Абрамова, Анна Якунина, Юлия Куварзина, Юлия Такшина, Ирина Чайковская, Николай Овечкин, Владимир Славский, Владимир Макаров, Илья Давыдов, Юлия Кудрявцева, Елена Дудина, Алена Чехова, Ирина Темичева, Поля Полякова, Ирина Йовович, Екатерина Дробыш, Ирина Лачина, Светлана Тома, Инна Жиркова, Татьяна Миловидова, Янина Мелехова, Елена Бирюкова, Снежина Кулова, Елена Ищеева, Ксения Суркова, Александр Иванов (IVAN), Филипп Лобачев, Игорь Скрипко, Светлана Пырескина, Светлана Арчи, Антон Азаров, Светлана Степанковская, Дарья Храмцова, Евгения Короткевич, Анна Чичерова, Марина Дэмченко, Антонина Клименко, Екатерина Селиванова, София Кальчева, Александра Солнышкина, Алина Ковалева, Наталья Фрейдина, Кира Сорокина, Валерия Садреева, Степан Менделеев, Анна Сыромятникова, Лала Гасымова, Антон Алфер, Алекс, Yurchelos и другие.