Befree выпустил коллекцию Co:Create в сотрудничестве с дизайнером Алиной Соткиной. Капсула вдохновлена аниме «Евангелион», ставшей популярной в соцсетях благодаря песне "Rises The Moon", и японским уличным стилем. Линия предназначена для тех, кто интересуется кей-поп-культурой и любит выбирать образ в стиле Y2K с отсылками к к «Дрянным девчонкам» или «Сплетнице».

Алина Соткина - молодой дизайнер из Санкт-Петербурга, вышедшая в финал конкурса канала Disney и создавшая костюмы для музыкальных клипов «Френдзоны» и UNS. За свою работу она получила награду проекта «Новые имена в моде» журнала «Собака.ru». В новой коллекции - юбки с множеством поясов разной ширины, мультяшные принты и настроение девчачьих фильмов 90-х.

Вдохновение Алина черпает из музыки, аниме и изображений токийского и нью-йоркского стритстайла, где она находит примеры свободы в моде. Например, кот-ангел на принте вдохновлен персонажем-ангелом из аниме-сериала «Евангелион». Коллекция основана на идеях подтекста. Например, узор со стекающей розовой краской - на первый взгляд, просто яркий принт. На самом деле он олицетворяет наше обычное желание преодолеть депрессивные моменты и добавить в свою жизнь радости и веселых событий.

Фото предоставлены компанией.