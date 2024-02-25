Present & Simple выпустил лимитированную капсулу Tweed Indeed. Капсула состояла из двух видов твида: летнего твида из 100% хлопка, который использовался для блейзеров, плиссированных брюк, коротких жакетов в стиле little black jacket и мини-юбок, и трикотажного твида - уникального трикотажа, имитирующего знаменитое плетение, созданного специально для этой капсулы.

Капсула Tweed Indeed стала воплощением элегантного баланса между хрупкостью и прочностью. Элегантность в стиле Коко Шанель, ассоциирующаяся с твидом, сочетается с современной формой оверсайз. Таким образом, Present & Simple экспериментировали с мужской одеждой и тем, как ее можно адаптировать для женской.

Во многих вещах Tweed Indeed пуговицы играют роль бижутерии. Коллекция была произведена на семейной фабрике в Ломбардии, Италия. Коллекция выпущена ограниченным тиражом и доступна для заказа.

Фото предоставлены компанией.