17-18 сентября при поддержке компании Trend-Buro состоится первая NFT Craft Fair в формате pop-up выставки "Искусство жить. Традиция и дизайн".



30 участников представят по 3-7 предметов в балконном зале Всероссийского музея декоративного искусства и получат право на размещение информации о себе на сайте музея и платформе Rukami. Для участия в проекте каждый дизайнер и ремесленник покупает NFT события на сайте проекта (старт продаж 15 августа).



Участие в отборе позволит присоединиться к глобальному проекту, приуроченному к открытию постоянной экспозиции русского народного искусства и к году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.



Официальная информация: https://damuseum.ru/events/iskusstvo-zhit-traditsii-dizayn/