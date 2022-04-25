Наверно любая девочка мечтает быть красивой и хочет себе платье как у мамы, старшей сестры или какой-то актрисы, певицы. Многие из нас, любили примерять взрослые вещи. Среди предметов женского гардероба огромной красотой обладают платья с разрезами. Увы, но их выпускают только для взрослых. Хотя любая юная модница с большой радостью бы подобное надела. И это не на уровне домашних игр перед зеркалом покрутиться, а по-настоящему на выход. Оказывается, ничего не мешает кроме общественного мнения.

Нигде не прописано, что только для взрослых

Давайте вспомним, что нет ни одного закона, норматива, который не дает девочке хоть с 10 лет надевать платье с разрезом. Это не вождение авто, употребление алкоголя, курение, которые по закону с 18 лет. И это не военная или полицейская форма, не костюм начальницы или сварщика, до которых надо дорасти, дослужиться, доучиться и где за ношение первых статья есть. В то время, когда такие вещички – свободный вид одежды, ограниченный очень даже условными рамками. По улице, конечно, не пойдешь в нем. Но надевать в помещении ничего нет ненормального.

Не стоит также думать, что такой наряд взрослит ребенка раньше времени и делает «тетку в миниатюре». Наоборот, само платье с разрезом на девочке перестает быть взрослым и становится частью именно детства. И взросление – это совсем не ношение подобных нарядов, а такие вещи как самостоятельность, ответственность, умение зарабатывать, нести обязанности. Увы, предмет одежды не является волшебной палочкой, чтобы научить всему вышеперечисленному.

Придется шить на заказ

Из-за ничем не обоснованных стереотипов, увы, для девочек платья с разрезами не выпускают. Но одновременно в ателье любая швея без проблем сошьет. С ребенком достаточно лишь выбрать фотографию, на которой взрослая женщина в таком платье, желательно с разных ракурсов. Отнести ее в ателье и спросить, сколько нужно ткани. Вместе с дочкой выбрать и отнести швее.

На девочку платье с разрезом шить намного дешевле, чем на взрослую женщину. С учетом размера и простоты детской фигуры так называемых основ будет меньше, ткани тоже не так много уйдет. Это обойдется в разы дешевле, чем покупать какое-то специально детское брендовое.

Можно пойти другим путем, одновременно сэкономив и научив дочку. Это сшить такую вещь самим, особенно, если мама знакома с таким видом деятельности. Для начала взять можно ненужную дешевую ткань, потренироваться. как говорится, первый блин комом. И постепенно набивать руку. Через некоторое время девочка сошьет такой наряд сама, пусть и с помощью мамы и будет очень довольна.

Не будет ли вульгарным для ребенка?

Совсем нет! Во-первых, разрез разрезу рознь. Не нужно его делать по всей высоте подола, самый лучший вариант, на 10-15 см выше колен и до пола. Во-вторых, вульгарно это как раз короткие платьица и юбочки для девочек, в которые все мы привыкли испокон веков детей одевать.

Родителям важно преодолеть стереотип, что якобы такая одежда может быть только у взрослых и что ребенку может навредить. Ничего от одной тряпки с дитем не случится, не надо на себя накручивать. Единственная опасность такого наряда в том, что в нем нужно учиться аккуратно ходить, иначе можно упасть или облить себя кипятком. Особенно внимательно ходить по лестнице, перешагивать через пороги.

Куда надеть и пригодится ли?

Платье с разрезом для девочки куда больше поводов надеть, чем для взрослых. Это дни рождения свой или подружки, 8 марта, Новый год, окончание учебного года, фотосессии. Если у большинства взрослых такие наряды, купленные за огромные деньги, используются 1-2 раза, то ребенок может надевать почти на любой праздник до тех пор, пока не станет маленьким.

Важно лишь выжечь каленым железом связь этого предмета одежды со взрослым миром, тем более что сами женщины отходят от подобного, но зато девочке такая радость! Намного интереснее, чем, когда вырастешь.