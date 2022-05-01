С 20 по 23 апреля в Москве прошла яркая Неделя моды «Seasons Fashion Week SS’2022» в Торговой галерее «SEASONS», в рамках которой гости смогли увидеть показы более 20 известных и молодых брендов, посетить маркет российских дизайнеров и оказаться в центре модной тусовки.

22 апреля прошёл долгожданный показ коллаборации двух брендов: премиальной одежды Judy Green и эксклюзивных аксессуаров Anna Skorokhodova Accessorize.

В основе коллекции лежит идея работы с контрастами, а лейтмотивом стала этническая нотка, красной нитью проходящей через все образы. Одежда для коллаборации создавалась из натуральных африканских тканей с эксклюзивными принтами, а украшения - моносерьги, броши, колье, производились из натуральной кожи. Источником вдохновения для аксессуаров послужило творчество художников-сюрреалистов, а в частности, Сальвадора Дали.

Анна Скороходова делится, в начале работы было непросто: «В частности, это был некий эксперимент. Сочетать яркие африканские мотивы и эпатажный сюрреализм казалось странной и трудновыполнимой идеей, но, чем сложнее задача, тем интереснее найденное решение (смеётся). Главной задачей для нас было найти ту самую грань, благодаря которой образы будут смотреться «вкусно» и привлекательно, а не превратятся в клоунаду».

Дизайнеры Татьяна Саврицкая и Анна Скороходова давно работают вместе, поэтому в вопросе нахождения общего языка и достижения консенсуса не сомневались. «Коллаборация - это, в первую очередь, история про взаимопонимание и взаимоотношения. Мало создавать по отдельности что-то талантливое, это нужно грамотно совместить и простилизовать. Поэтому в новой коллекции мы решили отойти от привычного прочтения этнических мотивов, и немного «европеизировать» образы, чтобы их можно было надеть и на светское событие, и в обыденной жизни»,- рассказывает Анна.

Коллекция, представленная на подиуме, порадовала сочными оттенками, необычными принтами и наличием трендов. Платье а-ля индийское сари дополнили косынка из органзы цвета фуксии, сумка-бочонок и «плачущая» брошка, приталенное платье с юбкой-колокольчиком создало симбиоз с высокими сапогами-легинсами и чокером со стилизованными черепами, а прямое платье с накидкой нашло своё прочтение с алыми бархатными туфельками с бантиками и моносерьгой с бахромой-цепочками.

Такие необычные решения не остались незамеченными, зрители в зале бурно приветствовали дизайнеров, а после показа выстроились в очередь на примерку вещей с подиума.



